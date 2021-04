Lazio, Simone Inzaghi e famiglia positivi al Covid Lo ha annunciato la moglie in una storia su Instagram. Tamponi per squadra e staff fino a sabato

Condividi

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è positivo al Covid. Lo ha fatto sapere la moglie del tecnico della Lazio, Gaia Lucariello, con una storia su Instagram. "Purtroppo tutta la nostra famiglia dopo un tampone fatto a domicilio è risultata positiva al coronavirus! Stiamo bene e in isolamento come da protocollo", le poche righe informano della positività dell'allenatore biancoceleste e del suo nucleo familiare. Inzaghi proprio lunedì scorso aveva festeggiato il compleanno con la famiglia, come testimoniano le immagini postate sui social.Alla luce della positività al Covid di Simone Inzaghi domani e, fino a sabato, verranno fatti tamponi ogni giorno al gruppo squadra in casa Lazio per tenere sotto controllo la situazione.