​Le notizie asiatiche penalizzano i listini

di Marzio QuaglinoLa vittoria dei Talebani in Afghanistan e i dati non buoni dall’economia cinese hanno indebolito i mercati europei, reduci dai massimi della scorsa settimana. Milano ha chiuso in calo dello 0,76%. Francoforte ha limitato i danni con un -0,32%, mentre Londra, la peggiore, ha ceduto lo 0,90%. Nessun aiuto è venuto da Wall Street che ha aperto in calo.Sul listino di Piazza Affari il calo del petrolio ha fatto chiudere in netto calo Tenaris e Saipem oltre i 2 punti percentuali.Sono sempre i dati cinesi a far calare il prezzo del petrolio. Il Brent del mare del Nord è sceso anche a 68 dollari al barile, per poi chiudere sui mercati europei a ridosso di quota 70.Tra le valute è ripresa la discesa dell’Euro sul Dollaro con il cambio a 1,1777.