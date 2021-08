​Le notizie dal mondo La rassegna stampa internazionale di Rainews

di Paolo Cappelli Una settimana per ritirare le truppe. Il presidente degli Stati Uniti può accettare che a decidere siano altri, siano i talebani? O deve rimangiarsi quella data del 31 agosto accettando che a decidere, alla fine, siano gli alleati? Non sembrano esserci buone opzioni sul tavolo di Joe Biden a poche ore dal G7, per chiudere in modo accettabile il capitolo Afghanistan. Accettabile sul piano della sicurezza, militare; dell'emergenza umanitaria. Ma accettabile anche politicamente, per contenere i danni di un ritiro amaro e caoticoIl fiasco a Kabul danneggia Biden"Voglio parlare di cose felici, amico". È così che Joe Biden ha risposto a luglio a un giornalista che aveva incalzato il presidente con domande sull'Afghanistan e su una possibile caduta di Kabul. Da più di una settimana, dal trionfo dei talebani, il presidente scettico sulla guerra americana più lunga della storia è costretto a parlare quasi esclusivamente del disastro afghano. Il presidente degli Stati Uniti più esperto dopo Richard Nixon, un affermato politico rodato in politica estera fa tutt'altro che una bella figura: balbetta, mostra poca empatia, incolpa Ashraf Ghani, l'ex presidente dell'Afghanistan, l'esercito afghano. Ora i sondaggi aumentano la pressione sulla Casa Bianca che cerca di salvare il salvabile.Biden stretto fra alleati e talebani sulla scadenza dell'evacuazioneJoe Biden affronta oggi la pressione degli alleati occidentali che vogliono che l'evacuazione guidata dagli Stati Uniti dall'Afghanistan sia estesa oltre il 31 agosto, mentre affronta l'umiliante prospettiva che i talebani possano porre il veto all'idea. Nella riunione d'emergenza del G7, il presidente degli Stati Uniti ascolterà gli appelli degli alleati, tra cui Boris Johnson, primo ministro britannico, ed Emmanuel Macron, presidente francese, a negoziare con i talebani per un'estensione. Ma la mossa espone la fragilità della posizione dell'Occidente in Afghanistan. Suhail Shaheen, un portavoce dei talebani, ha detto al Financial Times che le truppe statunitensi e le altre truppe straniere all'aeroporto di Kabul devono ritirarsi in linea con il calendario stabilito dall'amministrazione Biden. "Altrimenti, sarà una violazione", ha detto. "I nostri capi decideranno come reagire alla violazione". James Heappey, ministro della difesa britannico, ha ammesso che i talebani hanno voce in capitolo sul permettere l'evacuazione dall'aeroporto di Kabul fino a settembre. "Anche se la volontà politica a Londra, Washington, Parigi, Berlino è per un'estensione, i Talebani potrebbero dire di no", ha detto alla radio britannica LBC. Biden per ora si attiene alla scadenza originale del 31 agosto - evitando così la potenziale umiliazione di un "veto" talebano su una proroga - ma ha lasciato aperta la porta per chiedere più tempo.Sette giorni per andartene, JoeLa linea rossa dei talebani, che chiedono che il calendario del ritiro delle truppe statunitensi non cambi. L'ultimatum arriva a poche ore dalla riunione straordinaria del G7.Corsa per ultimare l'evacuazione da Kabul fra le minacce dei talebaniI leader del G7 saranno sotto pressione per presentare un fronte unito al vertice di emergenza sulla crisi afghana, oggi, nonostante le divisioni sulla scadenza per completare le evacuazioni dal paese entro il 31 agosto. I colloqui avvengono in mezzo a scene disperate a Kabul, dove prosegue il ponte aereo. Molti alleati degli Stati Uniti sono ancora scontenti dell'approccio di Washington dopo la caduta di Kabul il 15 agosto. La comunicazione tra la Casa Bianca e Downing Street durante la crisi è apparsa scarsa, con ministri e funzionari britannici che si sono ripetutamente lamentati del fatto che l'amministrazione Biden non è stata chiara con gli alleati per quanto tempo intende mantenere i suoi militari sul campo e consentire l'evacuazione di continuare. Domenica, il segretario di Stato americano, Tony Blinken, ha riconosciuto che è stato un "momento fortemente emotivo per molti alleati e partner". Funzionari a Washington hanno confermato che il Regno Unito ha chiesto l'estensione della scadenza per l'evacuazione di Kabul e che gli Stati Uniti hanno opposto resistenza.Johnson ha affermato nelle osservazioni rilasciate prima dell'incontro che la sua "prima priorità è completare l'evacuazione dei nostri cittadini e di quegli afghani che hanno assistito i nostri sforzi negli ultimi 20 anni". Ma ha anche affermato che il G7 deve "guardare avanti alla prossima fase", quando sarebbe "fondamentale riunirci come comunità internazionale e concordare un approccio comune".Qualsiasi decisione da parte di stati sovrani di riconoscere i talebani è un atto politico che avrà importanti conseguenze, incluso consentire ai talebani di accedere agli aiuti esteri su cui si basavano i precedenti governi afghani. Un accordo del 2020 firmato dall'ex amministrazione Trump affermava esplicitamente che il gruppo "non è riconosciuto dagli Stati Uniti come stato". Lo strumento del riconoscimento è "uno dei più importanti elementi di leva rimasti", ha affermato Annie Pforzheimer, un diplomatico statunitense in pensione che ha servito come vice capo missione presso l'ambasciata degli Stati Uniti a Kabul dal 2017 al 2018.USA e GB in rotta di collisione con i talebaniLa Gran Bretagna non vuole fissare una data per l'ultimo volo della RAF da Kabul e cercherà di negoziare con i talebani per evitare uno scontro diretto. Boris Johnson aumenta la pressione su Joe Biden affinché estenda la scadenza prevista del 31 agosto per il ritiro completo delle truppeLa linea rossa di talebani del 31 agostoUno dei misteri degli ultimi 10 giorni è la riluttanza del presidente Biden a dire una parola scoraggiante sui talebani. È stato molto più duro con i nostri alleati afgani che con i jihadisti che hanno conquistato il paese e umiliato gli Stati Uniti. La ragione è quasi certamente che il signor Biden sente di aver bisogno della cooperazione dei talebani per salvare gli americani a Kabul. Se questo non era abbastanza chiaro, ieri un portavoce dei talebani ha detto che il presidente degli Stati Uniti avrebbe fatto meglio a non prorogare la scadenza per portare tutte le truppe statunitensi fuori dal paese entro il 31 agosto. Questa è una posizione incredibile per un comandante in capo degli Stati Uniti, che si vede ordinare dai talebani di lasciare il paese entro una data certa, anche se ciò significa lasciare indietro cittadini americani e alleati afgani. Biden ha messo se stesso - e il suo paese - in questa posizione limitando il dispiegamento di forze statunitensi in numero e posizione all'aeroporto di Kabul. L'aeroporto è vulnerabile agli attacchi dei talebani o dei terroristi dello Stato islamico, come ha ammesso domenica il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan.I talebani ci minacciano la guerra a Kabulsoldati tedeschi coinvolti in uno scontro a fuoco nei pressi dell'aeroportoI talebani contrari all'estensione del ponte aereo da KabulLa prima grande crisi di BidenKlaus Dieter Frankenberger:Era prevedibile e inevitabile che il ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan e le sue immediate conseguenze sarebbero stati trasformati dal lupo della politica interna americana. Le immagini dell'aeroporto di Kabul non avrebbero potuto essere più drammatiche per gli oppositori del presidente Biden, forniscono materiale alla loro retorica di un presidente debole e incompetente. Il predecessore Trump, noto per aver firmato un accordo con i talebani, aveva posto le basi del caos ma è Biden, ora il comandante in capo ed è lui che accusa la più grande umiliazione in politica estera del suo Paese. Gli eventi afghani cominciano ad avere un effetto sugli stessi americani, che di per sé approvano il ritiro. I democratici sono preoccupati per le elezioni congressuali del prossimo anno. Eppure quelle immagini del caos a Kabul fanno male al presidente a casa, ma non cambiano la dottrina Biden. La costruzione dello stato in Afghanistan è il passato.Dentro la fuga da Kabul. Reportage dell'inviato di guerra Kim Sengupta che ha incontrato alcuni dei disperati portati via da Kabul dagli aeroplani della RAFFunzionari britannici hanno anche affermato che l'ambasciatore britannico in Afghanistan, che attualmente sta svolgendo le sue funzioni da un hotel vicino all'aeroporto, ha detto ai parlamentari in una telefonata che i talebani erano stati chiari nel voler terminare le evacuazioni entro pochi giorni. "Quindi penso che ne consegue che se gli Stati Uniti e i loro alleati dovessero cercare di spingersi oltre, allora c'è almeno il rischio che lo facciamo in un ambiente molto più difficile e meno conforme". Nel frattempo, l'esercito americano ha riportato lunedì il suo più grande giorno di voli di evacuazione dall'Afghanistan, con 28 voli militari che hanno portato in salvo circa 10.400 persone nelle ultime 24 ore. John Kirby, il portavoce del Pentagono, ha affermato che il ritmo più rapido dell'evacuazione è dovuto in parte al coordinamento con i comandanti talebani per portare gli sfollati all'aeroporto.Ho prestato servizio in Afghanistan come marine degli Stati Uniti, due volte. Ecco la verità in due frasi, di Lucas KunceUno: per 20 anni, politici, élite e capi militari della DC ci hanno mentito sull'Afghanistan.Due: quello che è successo la scorsa settimana era inevitabile e chiunque dica diversamente ti sta ancora mentendo.Lo so perché ero lì. Due volte. Nelle task force per le operazioni speciali. Ho imparato il pashtu come capitano dei marine degli Stati Uniti e ho parlato con tutti quelli che potevo lì: gente comune, élite, alleati e sì, anche i talebani. La verità è che le forze di sicurezza nazionali afgane erano un programma di lavoro per gli afghani, sostenuto dai dollari dei contribuenti statunitensi - un programma di lavoro militare popolato da persone non militari o forze "sulla carta" (che in realtà non esistevano) e uno stuolo di élite che afferravano quello che potevano quando potevano.E non solo in Afghanistan. Hanno anche mentito sull'Iraq.Ho guidato una squadra di marines che addestrava le forze di sicurezza irachene per difendere il loro paese. Quando sono arrivato ho ricevuto un grafico con un "semaforo" sulle loro presunte capacità operative. Il verde significava che erano buoni. Il giallo che erano da migliorare; il rosso che non potevano assumere quel compito. Sono stato felice di vedere a che punto erano sulla carta, fino a quando non ho iniziato a lavorare con loro. Ho tentato di calibrare i grafici perché riflettessero la realtà e sono stato rapidamente bloccato. Le valutazioni non potevano scendere. Quello era il patto. Era il tipo di bugia che faceva andare avanti la guerra. Quindi, quando la gente mi chiede se abbiamo fatto la scelta giusta uscendo dall'Afghanistan nel 2021, rispondo sinceramente: assolutamente no. La decisione giusta era nel 2002 o 2003. Ogni anno che non uscivamo era un altro anno in cui i talebani affinavano le loro abilità e tattiche contro di noi, la migliore forza combattente del mondo. Dopo due decenni, 2 trilioni di dollari e quasi 2.500 vite americane perse, il 2021 è troppo tardi per fare la scelta giusta.La exit strategy di Christoph NiemannMichelle Goldberg: la guerra in Afghanistan è stata persa prima che Biden la finisseCi sono due critiche principali alla politica afgana di Biden. La prima, valida, accusa l'amministrazione di non aver eliminato gli ostacoli burocratici che hanno tenuto gli alleati afghani in attesa dei visti, forse bloccando decine di migliaia di persone che meritano di essere evacuate. La seconda, assurda, incolpa Biden per la sconfitta in una guerra persa anni fa. L'argomento a favore della "pazienza" o del "più tempo" presuppone che la presenza americana in Afghanistan stesse facendo più bene che male. Per alcuni afghani, in particolare nella capitale, questo era senza dubbio vero. Mantenere un contingente di truppe americane in Afghanistan avrebbe potuto proteggere coloro i più colpiti dalla barbarie teocratica dei talebani. Ma affinché l'America rimanesse in Afghanistan, Biden avrebbe dovuto rinnegare l'accordo di Trump con i talebani. Sarebbero state necessarie più truppe e altri combattimenti, inclusi gli attacchi aerei americani. Ovvero, più sofferenza e più morte per molti civili afgani.Edito: Gli Stati Uniti stanno facendo progressi nelle evacuazioni, ma questa missione è lungi dall'essere finitaÈ fondamentale militarmente, politicamente e moralmente che Biden non ritiri le truppe statunitensi prima che il loro lavoro sia terminato. Ci sono tre soluzioni: la prima, far sì che l'evacuazione acceleri in modo tale che tutti quelli che Biden ha promesso di far uscire siano trasportati in aereo entro il 31 agosto; questo è sia il risultato ideale che il meno probabile. La seconda, gli Stati Uniti negoziano con i talebani per più tempo, trasformando l'evacuazione in qualcosa di simile a una negoziazione di ostaggi. La terza, gli Stati Uniti tengono le truppe in Afghanistan indipendentemente da ciò che vogliono i talebani, fino a quando non verranno raggiunti gli obiettivi legittimi degli Stati Uniti e degli alleati per l'evacuazione. Questo, ovviamente, comporta il rischio più grande di tutti: riaccendere la stessa guerra a cui Biden cerca di porre fine.Chris Cillizza: ecco la grande scommessa di Joe Biden sull'AfghanistanLa maggior parte dei sondaggi condotti prima di metà agosto mostrava il supporto per il ritiro dall'Afghanistan con un margine di oltre 30 punti. Ora, sulla scia delle immagini orribili dell'aeroporto di Kabul, sei americani su 10 disapprovano la gestione Biden della crisi afghana Ma di fronte a questi numeri dei sondaggi in calo - e alle forti critiche non solo dei repubblicani ma anche dei colleghi democratici - Biden e la sua cerchia ristretta non si sono mossi di un centimetro.Kevin Collins, uno stratega democratico, ha descritto il calcolo politico di Biden senza mezzi termini in una serie di tweet."Nel bene o (probabilmente) nel male, al popolo americano non interessa davvero la politica estera a meno che non ci sia un caso molto pubblicizzato di americani in pericolo. Se tirano fuori gli americani, i sondaggi di Biden non saranno influenzati troppo dall'Afghanistan. L'approvazione di Biden - e le possibilità dei Democratici nel 2022 - dipendono invece dalle questioni pandemia ed economia. La scommessa di Biden è che mentre l'Afghanistan è al primo posto per la maggior parte degli elettori in questo momento, svanirà come priorità come spesso accade in politica estera quando non sarà più la notizia principale nei telegiornali di tutti i giorni. Che se gli americani usciranno in sicurezza, il pubblico perderà interesse per ciò che sta accadendo in un paese lontano e tornerà a questioni interne come lo stato dell'economia e la battaglia in corso contro il Covid-19.