16 febbraio Le notizie dal mondo

Condividi

di Paolo Cappelli Chiudere o non chiudere? Il dilemma dei governi si trasforma durante la corsa alla vaccinazione di massa sotto l'incalzare delle varianti del virus: riaprire o non riaprire?E poi, chi deve ascoltare un primo ministro, solo gli scienziati, gli epidemiologi? O la cautela è consigliata anche da altri attori?Boris Johnson ha detto che ci sono validi "motivi di fiducia" sull'efficacia dei vaccini nel tagliare la diffusione dei contagi. Studi ufficiali stanno iniziando a mostrare un impatto delle misure adottate: in particolare, dati preliminari che confrontano gli anziani che hanno ricevuto il vaccino con quelli che non l'hanno ricevuto stanno indicano un deciso crollo dei ricoveri ospedalieri e dei morti, secondo il Times. I vaccini stanno riducendo i ricoveri di circa due terzi, e un altro studio lascia intendere che stanno anche riducendo la trasmissione del virus. Il numero uno del servizio sanitario inglese Sir Simon Stevens ha affermato che l'obiettivo di fine aprile - vaccinare i 17 milioni di persone nelle 5 fasce di priorità - è stato fissato tenendo conto dei problemi probabili nella fornitura di vaccini", ma ha aggiunto "se l'offerta aumentasse, pensiamo di poter andare più velocemente". Stevens ha confermato che alcuni milioni di dosi sono riservati ai richiami e ha descritto il programma vaccinale come "doppio sprint" seguito da una maratona.Il primo ministro ha detto che la tabella di marcia per uscire dall'isolamento dovrebbe significare che le misure di alleggerimento saranno "caute ma irreversibili". Il Telegraph scrive che una "fonte governativa ben posizionata" ha detto che è improbabile che i normali matrimoni o il canto in chiesa saranno consentiti prima della domenica di Pasqua, il 4 aprile.L'auspicio di Johnson: voglio che questo lockdown sia l'ultimoIl primo ministro parla di una roadmap per il ritorno alla normalità cauta ma irreversibile e resiste così alle pressioni interne al Partito Conservatore per l'immediata riapertura di negozi, pub, ristoranti. Boris Johnson ha detto che i dati devono indurre ora a essere "ottimisti ma pazienti" .Il primo ministro: possiamo essere ottimisti ma non è il momento di rilassarci allentando le restrizioni ora"Spero ha aggiunto che non ci sia molta altra strada da fare ma vorrei che questo lockdown fosse l'ultimo". Obiettivo vicino, riaprire le scuole l'8 marzoCentri commerciali, siti turistici, musei, riapriranno domenica prossimaAnche le classi 5-6 anni e 11-12, nelle città in verde, giallo e arancione saranno autorizzate a riaprire domenica, lo ha deciso ieri il gabinetto coronavirus. I ministri hanno anche concordato uno schema specifico per le sinagoghe e la prossima festa di Purim, che sarà applicato già questo Shabbat. Secondo il piano, alcune attività saranno riservate ai titolari di "passaporti verde", che viene dato a chi è stato vaccinato con il richiamo da almeno una settimana o a chi è guarito dal virus. I luoghi riaperti includono hotel, palestre, piscine ed eventi culturali e sportivi. I bambini sotto i 16 anni, che non possono essere vaccinati, dovranno fare un test negativo. Centri commerciali, negozi, biblioteche, musei e mercati all'aperto riapriranno sotto le norme di distanziamento sociale indipendentemente dallo stato di vaccinazione dei clienti. Per Purim, il tradizionale pasto della festa sarà limitato al nucleo familiare. Altre forme di feste e riunioni saranno vietate. L'anno scorso questa festa di Purim ha causato un picco di infezioni sia in Israele che fra gli ebrei di altri Paesi. Il terzo lockdown nazionale in Israele è iniziato il 27 dicembre scorsoNon confinamento, Macron ha vinto la sua scommessa?A più di 15 giorni dalla sua decisione di non chiudere di nuovo tutto, l'esplosione di contagi prevista dagli scienziati non c'è stata. Il capo dello stato vede confermata la validità della sua strategia ma resta prudente di fonte alla diffusione delle varianti del viruseditoriale: richiudere, dicevano..Camici bianchi, biologi, epidemiologi e dirigenti di pronto soccorso, presidenti di comitati scientifici. Quando a fine gennaio Emmanuel Macron ha deciso di non infliggere alla Francia la prova di un terzo confinamento nazionale, tutti sono sfilati in tv per manifestare la loro disapprovazione. Jean Castex aveva la cera dei giorni peggiori e Olivier Veran il sopracciglio corrucciato. La decisione del presidente, dicevano, era una scommessa troppo azzardata. Quindici giorni dopo, non solo l'epidemia non è esplosa ma sembra, pur con le dovute cautele, rallentare. E nessuno rifaccia più al presidente della Repubblica di aver deciso solo contro tutti. Magari fra altri 15 giorni saremo costretti al lockdown dalle varianti arrivate dal Brasile o dal Sudafrica ma almeno avremo strappato queste due settimane passate alla crisi economica e alla depressione collettiva.Duri al confineBruxelles e dirigenti delle imprese avvertono degli effetti negativi delle restrizioni alla frontiera introdotte da Berlino senza preavviso nel fine settimana. La decisione del governo tedesco di includere anche i camionisti nelle nuove restrizioni in ingresso nel Paese rischia di imporre colli di bottiglia alle consegne nei prossimi giorni. Sono previsti problemi soprattutto nel settore delle forniture automobilistiche. Non sono escluse nemmeno chiusure temporanee di impianti. Alexander Klacska, presidente della divisione trasporti e traffico della Camera di commercio austriaca (WKO), vede le restrizioni come una "contraddizione all'idea europea di libera circolazione delle merci".Insofferenza in Europa per i controlli alle frontiere"C'è un grande rischio che le catene di approvvigionamento si interrompano nei prossimi giorni", avverte la confindustria tedesca temendo danni per le imprese nazionali. Il presidente Joachim Lang ha invitato il governo a rispettare il regolamento delle "Green Lanes" corsie preferenziali raccomandato dall'UE al fine di mantenere la libera circolazione delle merci. "I valichi di frontiera dovrebbero rimanere aperti per tutti i veicoli merci", aggiunge. Per questo, dovrebbero essere fornita la possibilità "di test veloci, pratici in tutta Europa". Inutile "richiedere test negativi all'ingresso di personale che opera nel settore dei trasporti e del traffico merci senza fornire adeguate infrastrutture di test alle frontiere".Il governo federale prepara una cauta strategia di riapertura. Obiettivo: una graduale riapertura delle attività con allentamento progressivo delle restrizioniAprire i luoghi del turismo a visitatori che possono provare di essersi già vaccinati: l'idea dei professionisti del settore prende corpo in alcuni Paesi. Ma la Francia è reticente a farla propria.Intanto Mentre la variante inglese del coronavirus rappresenta dal 20% al 25% dei casi di contagi, il ministero dell'Istruzione ha deciso di alleggerire il suo protocollo anti pandemia nelle scuole da lunedì, provocando sconcerto e rabbia dei sindacati degli insegnanti."Abbiamo cambiato protocollo solo pochi giorni fa e stiamo già tornando indietro?" infastidisce Cécile (1), 58 anni, direttrice di una piccola scuola elementare. Come tutti gli insegnanti, ha scoperto questo fine settimana, tramite la stampa, il nuovo protocollo sanitario messo online venerdì, in sordina, dal ministero dell'Istruzione sul proprio sito web.Messi Mbappé, la guerra delle stelleI due si affrontano per la prima volta in Champions League, nel remake della rimonta dei catalani nel 2017. Dove giocheranno l'anno prossimo? Il loro destino passa anche dal risultato della partita di staseraQuello che sta per accadereMessi contro Mbappé , duello di presente e futuro. I due potrebbero giocare presto a maglie invertite. Pochettino: nel PSG ormai c'è l'ossessione ChampionsMbappe sfida MessiAragonès sollecita un Governo di indipendentisti e comuniERC la sinistra catalana indipendentista, punta ad un patto con le altre formazioni indipendentiste prima che Illa possa proporre la sua investituraL'ERC non esce dalla road map preparata con cura qualche mese fa e che passa attraverso un governo di unità indipendentista pro-amnistia e pro-referendum di autodeterminazione catalana. Ovvero con Uniti per la Catalogna, Candidatura di Unità Popolare e enti locali. Il risultato del 14 febbraio ha soddisfatto le aspettative della sinistra repubblicana catalana e l' ha collocata al centro del tabellone, rendendo l'affermazione dei socialisti una vittoria di Pirro. Aragonès si sente a suo agio in questo ruolo e offre una mano tesa al resto delle forze indipendentiste, annunciando l'inizio "imminente" dei negoziati per un nuovo governo. E' un'altra tappa del ruolo che Aragonès ha assunto, come creatore di consenso, proporsi come statista che non ha tempo da perdere in mezzo a una pandemia. E i motivi, in queste circostanze, non mancano.Sanchez si vede sostenuto nel cedimento agli indipendentisti. Il presidente considera che il voto ha legittimato il dialogo bilaterale con gli indipendentisti, la minor presa della sedizione catalana e ha visto l'ascesa dell'estrema destra per il suo sentimento anti catalanoInés Arrimadas García si trincera. La presidente di Ciudadanos incolpa del disastro in Catalogna (da 36 a 7 seggi) l'eredità di Rivera e risponde alle critiche dicendo che non si dimetteràCasado blinda il suo numero due Alejandro Fernández di fronte alle critiche dei baroni del partito popolareI leader locali dei popolari chiedono un deciso cambio di passo e di strategia. Aznar si smarca dal nucleo che appoggia l'attuale presidentePablo Casado dovrà sottoporsi oggi all'esame ufficiale del Comitato Esecutivo del suo partito. Ma è un esame con una trappola, "dopato", si potrebbe dire, perché quello che pensano veramente, non salterà fuori a causa di alcune assenze e sta già scuotendo enti territoriali, regionali e provinciali. Il problema per il PP è che ha lasciato fino a 80.000 voti in queste elezioni, mentre Vox irrompe nel Parlamento catalano come la quarta forza politica e 11 seggi. I baroni del PP temono che la debacle catalana radicalizzi CasadoI secessionisti cercano un patto per neutralizzare IllaC'è spazio fino al 12 marzo perché il Parlamento si conformi, ma i secessionisti vedono urgente neutralizzare il piano del PSC di presentare la candidatura di Salvador Illa per l'investitura. Al socialista Salvador Illa manca, a priori, un sostegno sufficiente per garantirsi l'elezione.Gli scienziati cubani, dopo la conclusione delle sperimentazioni, hanno dato il via per il mese di aprile alla produzione di un milione di vaccini propri, i “Soberana” contro il Covid-19. Il direttore dell’istituto di vaccini Finlay (IVF), Vicente Vérez, ha annunciato in un programma televisivo che per supportare la ricerca sono attualmente prodotte 100.000 dosi dei vaccini candidati Soberana-01 e Soberana-02, preparati all'Avana. La sperimentazione di Soberana-02 ha coinvolto circa 900 volontari, mentre Soberana-01 ha concluso i test clinici di fase I a dicembre, ed è ora in fase di test su un gruppo di persone convalescenti. Gli scienziati dell’IVF sperano di iniziare la Fase III di Soberana-02 il 1° marzo con circa 42.600 volontari. "Le nostre capacità sono sufficienti per la produzione di 100mila dosi al giorno, con volumi di riempimento di 12.000 all'ora in ogni laboratorio", ha spiegato Eduardo Ojito, direttore del Centro Molecolare Immunologico. L'esperto ha sottolineato che le capacità produttive di Cuba consentiranno la distribuzione di un milione di dosi mensili, una cifra, a suo avviso, "sufficiente per assumere tutti i nostri impegni nei confronti del popolo, quando l'autorità di regolamentazione approverà la Fase III". Il presidente del gruppo imprenditoriale BioCubaFarma, Eduardo Martínez, ha sottolineato che il paese ha le capacità di sostenere la sperimentazione, per garantire contemporaneamente la produzione dei quattro vaccini cubani in esame. Oltre a Soberana -01 e 02, Mambisa, di applicazione nasale, e Abdala, sono ancora in fase di ricerca, entrambi preparati dal Centro dell’Avana di ingegneria genetica e biotecnologie (CIGB). Le autorità sperano di vaccinare gli 11,2 milioni di cubani nella prima metà di quest'anno, per i quali l'isola deve produrre 100 milioni di dosi, sufficienti a coprire il fabbisogno nazionale e l'esportazione. Da quando il nuovo coronavirus è apparso sull'isola nel marzo 2020, Cuba ha registrato 229 morti e 31.190 infetti.Il ministro degli Esteri del Perù, Elizabeth Astete, si è dimessa questo fine settimana incalzata dalla bufera politica scatenata dalla denuncia di vaccinazioni riservate alle autorità prima dell'immunizzazione della popolazione; Astete è la seconda a lasciare il gabinetto del presidente ad interim Francisco Sagasti per questo caso. "Ho presentato al Presidente della Repubblica la mia lettera di dimissioni dalla carica di Ministro degli Affari Esteri", ha detto Astete in una dichiarazione che ha pubblicato sul suo account Twitter, in cui ha ammesso che è stato un "grave errore" vaccinarsi. La tempesta politica si è scatenata giovedì quando un quotidiano di Lima ha riferito che l'allora presidente Martín Vizcarra era stato vaccinato in ottobre, settimane prima di essere rimosso dal Congresso in un impeachment lampo. Sebbene in altri paesi presidenti e funzionari siano stati vaccinati in pubblico per dare l'esempio alla popolazione, nel caso peruviano la critica è rivolta al fatto che i membri del governo hanno ricevuto le dosi senza comunicarlo, e quando la campagna di vaccinazione formale non era ancora iniziata. Il popolare ex presidente Vizcarra (2018-2020), che sta cercando un seggio al Congresso per le elezioni di aprile, si è difeso dicendo che si è offerto volontario nella sperimentazione clinica Sinopharm, come migliaia di altri peruviani. Ma l'università incaricata del processo ha negato che lui e sua moglie si fossero offerti volontari nello studio. “Si può dire che ciò che ha fatto il governo cinese è consegnare 2.000 dosi aggiuntive di "cortesia", di cui 1.200 per 600 membri del team dell’Università Cayetano Heredia e altre 400 sono state applicate a funzionari governativi, disposti a provare il vaccino Sinopharm, come un modo per convincerli a scegliere il prodotto cinese e nessun altro". Il procuratore nazionale ha ordinato di indagare su Vizcarra e sui responsabili. Il Perù registra, a partire da questo sabato, 43.491 morti per Covid-19, con 1,22 milioni di casi confermati e 1,13 milioni di persone guarite. Il sistema sanitario è saturo, con 14.222 ricoverati e un deficit del 20% nella domanda di ossigeno medicinale. D'altra parte, mezzo milione di peruviani saranno vaccinati contro il Covid-19 alla fine di febbraio, ha dichiarato il presidente del Perù, Francisco Sagasti, dopo l'arrivo del secondo lotto di dosi del vaccino Sinopharm che ha completato il primo milione.È meglio tacere sui candidati nella Duma in InternetMolte dichiarazioni in rete possono essere considerate campagna elettorale illecita. Siti web, blog e pagine nelle reti sociali saranno bloccati in modo extragiudiziale e i loro proprietari saranno pesantemente multati.La Commissione elettorale centrale, in base a una denuncia da partecipanti alle campagne federali (elezioni alla Duma o elezioni presidenziali) o da cittadini preoccupati che qualcuno stia facendo campagna illegale su Internet, sporgerà una denuncia all’Autorità per telecomunicazioni (Roskomnadzor) chiedendo di "limitare l'accesso" a determinati siti web indicati come sospetti di campagna elettorale illecita. A loto volta, Commissioni elettorali regionali e municipali potranno fare altrettanto, avvalendosi degli stessi identici poteri. Roskomnadzor ordinerà "immediatamente" all'operatore di telecomunicazioni di bloccare il sito web, identificare il committente della campagna elettorale illecita e chiederne la rimozione. Se il proprietario del sito web si adegua al provvedimento entro 24 ore, deve notificarlo Roskomnadzor, e quest'ultimo, dopo aver verificato l’adeguamento, emetterà un provvedimento per sbloccare il sito web trasgressore.