​Le notizie dal mondo

La SPD si allontana, l'Unione sprofonda ai minimi storiciA tre settimane dalle elezioni federali del 26 settembre, si consolida la tendenza demoscopica delle ultime settimane. È quanto emerge dall'indagine Infratest Dimap. Cresce la leadership dei socialdemocratici e del loro candidato cancelliere Olaf Scholz. Per la prima volta da febbraio 2017, la SPD torna saldamente in testa con ampio margine nel trend settimanale: + 7% rispetto al mese precedente e ora ha raggiunto il 25%. La CDU/CSU ha ottenuto solo il 20% (-7%), il peggior valore mai misurato nel sondaggio. I Verdi ora perdono il 3% e sono al 16%. Il FDP aumenta di un punto percentuale al 13%; è seguito dall'AfD con il 12% (+2%). La sinistra resta al 6%.Cambia anche la questione di quale partito debba guidare il prossimo governo federale: il 35% (+5%) è a favore della SPD, solo il 24% (-6%) per l'Unione e il 13% (-2%) per i Verdi. Se guardiamo alla distribuzione dei consensi per fasce di età, fra gli ultra 65enni l'elettorato dell'Unione è quasi il doppio di quello nella fascia di elettori fra i 18 e i 39 anniNel valutare i problemi attualmente più importanti in Germania, il tema ambiente/clima si colloca con il 33% davanti a migrazione (22%), coronavirus (18%) e giustizia sociale (16%).Il problema della CDU-CSU continua a essere il candidato cancelliere. Nella classifica della soddisfazione per i politici, il vicecancelliere socialdemocratico e ministro federale delle finanze è ora con il 56% solo dietro alla cancelliera Angela Merkel (CDU, 64%). Il capo della CSU Markus Söder segue al terzo posto (54%). D'altra parte, sempre meno cittadini sono soddisfatti o molto soddisfatti delle politiche di Laschet: il leader del partito CDU si colloca dietro Baerbock (25%) al 20%. La differenza è ancora più netta se confrontata con i precedenti candidati di punta dei rispettivi partiti poco prima delle elezioni federali: Merkel era al 64% nel 2017 e addirittura al 71% nel 2013. I valori di Baerbock sono anche significativamente peggiori di quelli dei migliori candidati verdi Cem Özdemir 2017 (55%) e Jürgen Trittin 2013 (36%). Al contrario, Scholz è davanti ai candidati ex cancellieri SPD Martin Schulz 2017 (46%) e Peer Steinbrück 2013 (44%).Ulf Poschardt: alla fine diventa più probabile una coalizione rosso-rosso-verde, mai esclusa apertamente da Scholz in campagna elettorale"Non si può arrivare in autunno con questa quota di vaccinazione"Drosten si aspetta restrizioni ai contatti sociali. Il tasso di vaccinazione tedesco continua a essere debole. Il virologo Drosten prevede quindi presto restrizioni ai contatti e definisce l'affaticamento da vaccinazione "un grosso problema" per il Paese. Secondo le ultime informazioni del Robert Koch Institute (RKI), la percentuale di persone completamente vaccinate in Germania è intorno al 60,9%. Drosten ha definito come obiettivo ottimale una quota di vaccinazione del 90%Il candidato cancelliere dell'Unione, Armin Laschet , vuole presentare oggi un top team per la fase finale della campagna elettorale, con quattro donne e quattro uominiRobert Birnbaum: chi è indietro nella campagna elettorale è come la squadra di calcio sotto nel punteggio a poco dalla fine. I candidati sono incoraggiati ad andare all'attacco, viene evocata la corsa al recupero o enfatizzato il gioco di squadra. Tuttavia, queste considerazioni sono state a lungo dimenticate nell'Unione. Il gioco di squadra è l'unica cosa che può salvare CDU e CSU. Perché Armin Laschet non può farcela da solo.Il fatto che la Merkel abbia vinto le elezioni dopo la disputa sui rifugiati ha innescato una sorta di convinzione di invincibilità nella CDU - nonostante tutte le sconfitte nei Lander: alla fine, ce la faremo comunque. Si è guardato poco ai concorrenti politici, molto di più alle guerre di posizione nel proprio campo. Laschet, un prodotto della scissione ai vertici del partito di presidente e candidato cancelliere, paga le conseguenze di anni di conflitto interno. Nessuno può risolverli in poche settimane prima delle elezioni. Ma la SPD - com'è noto, non una roccaforte di unità - mostra come metterli in secondo piano. Rimarranno lì finché Scholz tirerà il partito nei sondaggi. Laschet deve sperare nell'effetto opposto: che gli elettori alla fine accettino la persona perché basano la loro decisione sul programma, sul partito e sulle coalizioni.Il mito del freno del debitoIl rispetto delle regole di bilancio difficilmente permette di mantenere una promessa elettorale. Ma il freno del debito è molto popolare tra i cittadini.Le promesse elettorali dei partiti non possono essere finanziate senza allentare il freno costituzionale del debito. Questo è il risultato di uno studio dell'Istituto dell'economia tedesca (IW), visto da Handelsblatt. In Germania la Legge fondamentale dal 2009 fissa un freno costituzionale al debito pubblico e conferisce al Consiglio fiscale un diritto di veto sul bilancio annuale. L'art 115 dice che «Le entrate e le uscite, di norma, devono essere portate in pareggio senza ricorrere al prestito. Tale principio è salvaguardato se le entrate da prestiti non superano lo 0,35% del PIL»,Se un nuovo governo dovesse attuare le sue promesse elettorali, "il finanziamento fino a 263 miliardi di euro entro il 2025 rimane discutibile con il freno del debito", dice lo studio. "La quadratura del cerchio non avrà successo", dice il capo di IW Michael Hüther. "Senza allentare il freno del debito, non ce la faremo". Il candidato cancelliere dell'Unione, Armin Laschet (CDU), e il suo avversario della SPD, Olaf Scholz, non saranno contenti di sentire questo. Perché nessuno dei due vuole effettivamente toccare il freno del debito. Sanno che una chiara maggioranza dei tedeschi è contraria Secondo un sondaggio di Forsa commissionato dalla Confederazione delle associazioni tedesche dei datori di lavoro (BDA), l'81% degli intervistati pensa che sia fondamentalmente giusto che esista il freno al debito.Il vincolo costituzionale del freno al debito consente, almeno in linea di principio, ad un governo tedesco di spendere di più solo trovando poi le coperture. Ovvero, in parole povere, aumentando le tasseAumento di tasse per 25 milioni per pagare l'assistenza socialeCon una grande scommessa politica, il primo ministro rivelerà un aumento delle assicurazioni nazionali che comporterà per 25 milioni di contribuenti pagare più tasse. In cambio, prometterà di limitare l'importo che un individuo può pagare in vita in costi di assistenza sociale possibilmente tra £60.000 e £80.000 e di evitare così che le persone debbano vendere le loro case per pagarsi l'assistenza sanitaria. Tuttavia, No10 e il Tesoro non sono d'accordo su quanto dovrebbe essere grande l'aumento delle tasse, nonostante mesi di pianificazione. Al Daily Telegraph è stato detto che Downing Street pensa a un aumento di un punto percentuale delle assicurazioni nazionali, ma il Tesoro sta spingendo per andare più in alto, possibilmente fino a 1.25 punti. Una fonte governativa ha detto che c'era nervosismo sul superare il punto percentuale sopra il quale non andarono neppure Tony Blair e Gordon Brown per raccogliere fondi per il servizio sanitario nazionale. Sajid Javid, il segretario alla Salute, vorrebbe addirittura un 2% di aumento. Qualsiasi aumento dell'assicurazione nazionale violerebbe il manifesto Tory 2019. La pandemia ha spremuto le risorse NHS e ha creato un aumento di persone in attesa di cure. Attualmente più di cinque milioni sono in liste di attesa NHS. E potrebbero salire a 13 milioni, una cifra Sajid Javid, il segretario alla salute, ha confermato pubblicamente. Quindi il pacchetto dovrebbe includere nuovi soldi non solo per migliorare l'assistenza sociale, ma anche per aumentare il budget del NHS per eliminare gli arretrati.E' un piano di spesa per il welfare che potrebbe costare a Johnson le elezioniNiente casa per 6mila rifugiati afghani nel Regno UnitoAllarme delle associazioni di carità: migliaia di afghani saranno piazzati a tempo indefinito in alberghi, aumentando il senso di precarietà e sofferenza di persone già colpite dall'addio al loro paese, ai parenti, alla loro casa.Decine di morti, alluvione a NYCLa pioggia torrenziale sulla città e sullo stato di NY mostra l'impatto letale del cambiamento climaticoQuando la coda di Ida ha inondato la regione di New York giovedì, ha dato un segno inquietante della capacità del cambiamento climatico di scatenare nuovi tipi di caos. Il pedaggio della tempesta riflette la misura in cui il volume di pioggia ha semplicemente sopraffatto infrastrutture costruite per un'epoca diversa. I disastri recenti in tutto il paese mostrano una dura realtà: gli Stati Uniti non sono pronti per eventi meteo estremi.Ida causa alluvioni, almeno 41 i morti nel Nord EstPaul KrugmanCosa si può fare per evitare la catastrofe? Molti economisti preferiscono incentivi ad ampio raggio per limitare le emissioni, come una tassa sul carbonio. C'è un dibattito interessante e serio sul fatto che questa sia davvero la politica migliore, o comunque se le tasse sulle emissioni sarebbero una politica sufficiente da sola. Ciò che potrebbe essere politicamente fattibile è una serie di misure più mirate, in particolare uno sforzo per decarbonizzare la produzione di elettricità. I cali quasi miracolosi del costo delle rinnovabili significano che abbiamo già la tecnologia necessaria per abbandonare i combustibili fossili in modo abbastanza economico. E la produzione di elettricità non è solo direttamente responsabile di circa 1/4 delle emissioni di gas serra degli Stati Uniti; se l'elettricità diventasse una fonte di energia pulita, ciò aprirebbe la porta a grandi riduzioni delle emissioni dei veicoli, degli edifici e dell'industria attraverso un'elettrificazione diffusa. La buona notizia è che le proposte di Biden fornirebbero una grande spinta verso la decarbonizzazione. La cattiva notizia è che se queste proposte non verranno messe in atto, ci vorrà probabilmente molto tempo - molto probabilmente un decennio o più - prima di avere un'altra possibilità per una politica climatica significativa. Diciamolo chiaro: ci sono buone probabilità che i repubblicani controllino una o entrambe le camere del Congresso dopo le elezioni di metà mandato. E il negazionismo climatico ha una presa mortale sul Partito Repubblicano una presa che difficilmente si allenterà fino a quando la catastrofe completa non sarà su di noi, e forse nemmeno allora. Perché, allora, l'America delle grandi aziende si sta mobilitando contro il disegno di legge Biden? Perché i Democratici propongono di compensare la nuova spesa in parte con tasse più alte sui profitti aziendali. Questo approccio è politicamente necessario: se le tasse devono essere aumentate, la gente vuole che aumentino per le aziende. Ma le aziende, anche quelle che spendono per darsi un'immagine eco sostenibile, non vogliono pagare. Quindi l'opposizione delle aziende al piano Biden è comprensibile. Ed è anche imperdonabile.