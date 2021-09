​Le notizie dal mondo La rassegna stampa internazionale di Rainews

Angela Merkel irrompe nella campagna elettorale: basterà a salvare la CDU-CSU da una storica sconfitta alle elezioni del 26? Proprio mentre era pronta a decollare, l'economia americana fa i conti con la variante Delta, nuove incertezze, dubbi che accompagnano anche il ritorno a scuola. Questi alcuni dei temi più stimolanti sulla stampa internazionale, dove un primo ministro è in prima pagina. E qui la domanda è: chi pagherà i costi della pandemia? Può farcela Boris Johnson ad aumentare le tasse, rimangiandosi le promesse agli elettori conservatori di non toccarle, anzi, se possibile di abbassarle?Le tasse più alte del dopoguerraBoris Johnson abbandona due impegni del manifesto conservatore aumentando le spese per l'assicurazione sanitaria e la tripla garanzia per aggiornare al livello dei prezzi le pensioni, per finanziare il Servizio Sanitario Nazionale e l'assistenzaBoris Johnson ha alzato ieri le tasse al livello più alto dalla seconda guerra mondiale, con una mossa da 36 miliardi di sterline per ridurre le crescenti liste d'attesa del SSN e affrontare la crisi dell'assistenza sociale. In una delle più grandi scommesse politiche della sua premiership, il Primo Ministro ha abbandonato due dei suoi impegni principali nel manifesto delle elezioni del 2019 per coprire la nuova spesa. L'assicurazione nazionale aumenterà di 1,25 punti percentuali e quest'anno i pensionati non vedranno più le loro pensioni statali aumentare in parallelo al reddito medio, rompendo le esplicite promesse dei Tory. L'assicurazione nazionale, che i conservatori hanno precedentemente descritto come una tassa sul lavoro, sarà applicata anche ai datori di lavoro, innescando un meccanismo che potrebbe minare la ripresa economica della Gran Bretagna. Johnson non ha escluso ulteriori aumenti delle tasse prima delle elezioni del 2024. Anche i dividendi saranno tassati di più e i pensionati che lavorano pagheranno per la prima volta l'assicurazione nazionale nel tentativo di contrastare le critiche secondo cui i giovani sosterranno il costo delle riforme.La mossa è un tentativo da parte di Johnson di risolvere la crisi dell'assistenza sociale e di eliminare l'arretrato del servizio sanitario nazionale, pur prendendo un terreno politico tradizionalmente occupato dai laburisti. Ma ha aperto un nuovo fronte nella guerra civile in ebollizione all'interno del Partito conservatore, con il Primo Ministro che ha lasciato il governo per confutare le affermazioni di aver tradito gli elettori conservatori e insistere sul fatto che vuole ancora tasse basse. Il Telegraph ha appreso che almeno tre ministri del governo hanno sfidato privatamente Johnson sui suoi aumenti delle tasse martedì, anche se non ci sono state dimissioni.Johnson sfida i ribelli e svela un aumento di tasse da 12 miliardi per sanità e assistenzaBoris Johnson sfiderà oggi i parlamentari Tory ribelli a votare contro il suo piano di aumento delle tasse da 12 miliardi di sterline per finanziare la sanità e l'assistenza sociale, mentre spinge la pressione fiscale della Gran Bretagna al livello più alto dal 1950. Johnson chiederà ai parlamentari di approvare una strategia che sposta i conservatori nel territorio laburista e fa a pezzi le tradizionali pretese dei Tory di essere un partito a basse tasse. "Siamo il partito del servizio sanitario nazionale", ha dichiarato ieri Johnson. Il primo ministro è fiducioso della vittoria nei Comuni, mentre una minacciata ribellione Tory sull'aumento delle tasse sembrava scigliersi. Un ribelle ha detto che si aspettava solo "una manciata" di parlamentari a sfidare Johnson. Sir Keir Starmer, leader laburista, ha convocato una riunione di emergenza del gabinetto ombra per decidere come rispondere a un primo ministro che ha rifiutato di escludere ulteriori aumenti delle tasse in questo parlamento. Dopo gli aumenti dell'imposta sul reddito e dell'imposta sulle società nel bilancio di marzo, il governo di Johnson stava progettando di aumentare il carico fiscale al 35% del reddito nazionale entro il 2025-26, il più alto dal 1969. Ma ulteriori aumenti dell'assicurazione nazionale spingeranno questo aumento di 0,5 punti percentuali al 35,5% del PIL - il più alto dal 1950."Una pandemia globale non era nel manifesto di nessuno", ha detto Johnson ai deputati, mentre annunciava 25 miliardi di sterline per il NHS England, quasi 5 miliardi di sterline per l'assistenza sanitaria delle nazioni del Regno Unito e 5,3 miliardi di sterline per l'assistenza sociale, nei prossimi tre anni.Il carico fiscale arriverà ai massimi di 70 anniAi parlamentari verrà chiesto oggi di approvare il più grande aumento delle tasse personali degli ultimi due decenni per pagare un pacchetto di 12 miliardi di sterline all'anno per il NHS e la riforma dell'assistenza sociale. La spesa pubblica britannica raggiungerà il livello più alto in tempo di pace in quello che il cancelliere ha descritto come un "nuovo ruolo permanente per il governo". La mossa rompe un impegno del manifesto conservatore, ma il primo ministro ha cercato di giustificarlo incolpando il Covid-19. "Neanche una pandemia globale era nel nostro manifesto", ha detto.Quentin Letts: Boris Johnson accelera mentre i ribelli conservatori soffrono in silenzio.Nessun dubbio, Boris Johnson ha affrontato l'aumento delle tasse per la sanità come una mossa offensiva. Lo si è capito dal momento in cui è arrivato alle 12:29 e ha aspettato un paio di minuti dietro la sedia dell'oratore. Il primo ministro era ansioso di agire. Lo stato d'animo dei parlamentari Tory era difficilmente entusiasta, tories come Conor Burns, Liam Fox, Huw Merriman, Steve Double, William Wragg e Peter Bone ascoltavano con espressioni che andavano dalla bocca cascante alle labbra serrate. Per cosa accendersi? Il capriccio di un sovrano o la sacra scrittura del conservatorismo, le tasse basse? Eppure, quando è arrivato il momento, i parlamentari Tory hanno accettato l'ordine del loro monarca.Ora facciamo in modo che le cure valgano la pena, BorisLa buona notizia: dopo anni di negligenza, abbiamo un piano per affrontare la crisi dell'assistenza sociale britannica. La cattiva notizia: il carico fiscale sarà il più alto della storia e gli aiuti alle famiglie non arriveranno prima di due anniIl primo ministro avvertito che il piano per l'assistenza sociale non risolverà la crisiI leader sindacali dell'assistenza sociale dicono: questo piano dimentica migliaia di anziani, che continueranno a dover pagare l'assistenza in una misura che non possono permettersiIl primo ministro si mette in gioco con il piano sanità da 12 miliardi ma ce la farà a portarlo a casa?Larry Eliott: Una cosa è certa. Quello che Sunak ha chiamato il "nuovo ruolo permanente per il governo" significa che i giorni in cui i conservatori erano un piccolo stato, un partito a bassa tassazione sono finiti, non solo oggi ma per gli anni a venire.Il governo si aspettava critiche e le ha debitamente ricevute. I sindacati hanno affermato che ai lavoratori mal pagati è stato chiesto di pagare le spese di cura dei più abbienti. I laburisti hanno detto che il piano non era adatto allo scopo. Protestano anche le lobby delle imprese: i contributi fiscali dei datori di lavoro più alti significano che le aziende dovranno trovare i soldi extra in un modo o nell'altro: investendo di meno, pagando aumenti salariali più piccoli o assumendo meno nuovi lavoratori.Minimo storico: l'Unione scende al 19% nei sondaggila cancelliera federale prende la parola per l'ultima volta davanti al Bundestag e si lancia all'attacco per sostenere Armin LaschetLa CDU è morta dal 2018, di Jacques SchusterLa sorpresa di questa campagna elettorale, è la tendenza al ribasso dei sondaggi. Chi avrebbe mai pensato tre mesi fa che un candidato cancelliere dell'Unione avrebbe dovuto guadare una valle di lacrime - e vedersi ora solo al 19% nell'ultimo sondaggio Forsa? Lo zeitgeist è irrequieto, capriccioso, è vero, potrebbero ancora succedere tante cose. Ma la tendenza di queste settimane non gioca a favore di Armin Laschet - né per lui come persona né per il suo partito. Gli elettori per la cancelleria si affidano a Scholz e non si preoccupano delle conseguenze di un'alleanza rosso rosso verde. Con la minaccia di un governo troppo a sinistra, sospettano, l'Unione sta sparando l'ultima, vuota cartuccia. Si sbagliano, questa alleanza avrebbe gravi conseguenze per il Paese. Ma è vero, invece che la CDU sotto Laschet sembra sfocata, confusa e svuotata.La colpa non è solo del candidato. E' della Cancelliera e risale al dicembre 2018. Quando Angela Merkel si è dimessa da leader del partito e ha lasciato la CDU con un vuoto in termini di contenuti. Preoccupata per la sua eredità come Cancelliera, ha poi fatto tutto il possibile per garantire che nessun successore osasse creare nuovi contenuti e redigere una narrativa diversa. In altre parole: la CDU è morta dal 2018. Armin Laschet non può cambiare tutto questo. Mancano tempo e contenutiAddio BundestagUltimo discorso della cancelliera al ParlamentoFatto. 16 anni di Angela Merkel. Come la cancelleria l'ha cambiata, come lei ha cambiato la Germania. L'era delle occasioni perseL'Unione sotto il 20% - Merkel attacca la SPDinizia la partita di poker delle coalizioni possibili. L'ultimo discorso al Bundestag della cancelliera: Troppo tardi, troppo goffo. La difficile situazione dell'Unione è evidente anche nell'improvvisa discesa in campagna elettorale di Angela Merkel a favore di Laschet. Ma anche lei è in parte responsabile della debakle annunciataHambuger AbendblattMerkel fa campagna elettorale al Budenstag ma poi… nella foto il dialogo con Olaf ScholzLa nonnina ci parla di comunismoAngela Merkel fa campagna elettorale al Budenstag contro un'alleanza di sinistra, cosa dice a Olaf Scholz e cosa dicono i suoi possibili successoriMerkel attacca Scholz sulla critiche alla gestione della pandemia: nessuno fa da caviaMona Jaeger: ora solo Laschet può aiutare se stessoAngela Merkel probabilmente non si è mai divertita molto in campagna elettorale. Forse ancora più scomodo per loro è dover fare una campagna per qualcun altro. Almeno il suo sostegno ad Armin Laschet, che gli elettori hanno potuto ascoltare, è arrivato piuttosto tardi. Ogni vento può girare di nuovo. Ma l'Unione sta finendo il tempo. Dopotutto, Laschet non solo conduce una battaglia (elettorale) contro Scholz e Baerbock, ma anche contro Söder e il Cancelliere. Alla luce dei dati del sondaggio, il primo ministro bavarese può continuare a lamentarsi che sarebbe stato il candidato migliore fin dall'inizio. E non diventano automaticamente elettori di Laschet i cosiddetti elettori Merkel, che la cancelliera ha legato con il suo stile all'Unione negli anni. Questo spiega in parte l'attuale impennata di voti tra i socialdemocratici, il cui candidato sta diligentemente praticando un prudente pragmatismo. Schiacciare con un abbraccio - questa era la tattica preferita della Merkel finora.I talebani annunciano il nuovo governoLa nuova amministrazione non conferisce posizioni di potere ad altre forze politiche, minoranze religiose o donne, e assegna un posto di rilievo a un leader militante designato dagli Stati Uniti come terrorista. In precedenza, i combattenti talebani hanno disperso violentemente la prima consistente protesta nella capitale dalla vittoria degli insorti del mese scorso.L'economia degli Stati Uniti affronta il rallentamento proprio mentre era destinata a decollareLa variante Delta di Covid ha annullato le aspettative di un aumento della ripresa a settembre. L'aumento delle assunzioni e dei consumi è rallentato a fronte di nuove incertezze, ritardi nell'apertura di uffici e dubbi sulle scuole.