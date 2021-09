​Le notizie dal mondo La rassegna stampa internazionale di Rainews

Condividi

La ripartenza è il grande tema di giornata. Sulla ripresa economica si affacciano due timori: da un lato un sussulto autunnale della variante Delta, dall'altro la fine, prima o poi, della politica monetaria molto espansiva degli ultimi anni. A Washington il Congresso inizia a delineare gli aumenti delle tasse sulle grandi aziende che dovrebbero accompagnare un piano di spesa sociale da 3.500 miliardi di dollari; a Londra Boris Johnson ottiene in Parlamento il via libera a più tasse per dare 12 miliardi di sterline l'anno in più al welfare. Si torna a parlare di prezzi e di salariL'economia oltre la crisiL'economia austriaca si sta lasciando la crisi alle spalle. Mentre il governo sta tornando alla modalità di crisi a causa delle numerose infezioni, gran parte dell'economia sta andando meglio di prima della pandemia. Qualsiasi tipo di lockdown sarebbe fatale.Tutti gli indicatori suggeriscono che l'economia austriaca è uscita dalla pandemia a settembre. E' questa la conclusione a cui sono giunti gli economisti di Agenda Austria su una valutazione dei dati Eurostat. La produzione economica nel secondo trimestre è stata ancora del 2,5% inferiore al livello della fine del 2019. "Ma attualmente abbiamo raggiunto il livello pre-crisi", afferma Marcell Göttert di Agenda Austria.Inflazione, il colpo di febbreLa ripresa economica fa sobbalzare gli indici dei prezzi. E rilancia il dibattito sul potere d'acquisto. Per Insee la crescita in Francia potrebbe superare il 6% quest'annoSulla base di questo rimbalzo, la Francia dovrebbe quindi tornare al livello di attività pre-crisi entro la fine dell'anno. Per il momento è ancora inferiore di circa l'1%, ma questo divario verrà colmato nell'ultimo trimestre. Tuttavia, sottolinea l'INSEE, questo non significa in alcun modo che l'economia a fine 2021 sarà identica a quella di fine 2019, perché la crisi ha colpito i diversi settori in modo molto eterogeneo. L'inflazione dovrebbe restare intorno al 2%"Gli stipendi sono disperatamente bassi, lavorare oggi non ti permette di avere uno stipendio dignitoso", ha detto il segretario nazionale del PCF, Fabien Roussel. Il capo del patronato CPME, François Asselin, dal canto suo chiede l'abolizione delle tasse sugli straordinari.Potere d'acquisto, un terzo dei francesi non ce la faUno studio di Secours Populaire rivela l'aumento di precarietàIl tema potere d'aquisto- salari è entrato ormai nella campagna delle presidenziali come le pensioni. Così abbiamo sentito il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, aprire a una rivalutazione del potere d'acquisto dei più poveri agendo in particolare sui bonus, premi, partecipazione agli utili. La candidata alle primarie di destra, Valérie Pécresse, si è espressa a favore di una rivalutazione degli stipendi netti fino al 10%. Una misura che non costerebbe un centesimo alle aziende poiché implementata abbassando i contributi sociali. Un'altra proposta che rompe il nostro modello sociale privandolo dei contributi che finanziano la previdenza sociale, il regime di assicurazione contro la disoccupazione o persino le pensioni. Per la CGT, la rivalutazione del potere d'acquisto deve quindi tradursi in un aumento immediato e generale dei salari, per tutte le categorie di lavoratori, dall'operaio al dirigente. L'attuale livello delle retribuzioni, in particolare quello del salario minimo, 1.555 euro lordi, è troppo basso, andrebbe immediatamente rivalutato a 2.000 euro lordi al mese.Bassi salari, i dimenticati della ripresaIl Governo, che si vanta dei risultati economici spettacolari, non si cura dei lavoratori in seconda linea, quelli celebrati nel primo confinamento. Per loro si parla di un semplice ritorno al salario minimoI numeri sono buoni. Non buoni, "spettacolare", come ha detto Jean Castex, che ieri all'Eliseo ha parlato a lungo sulla ripresa inaspettata dell'economia francese. Il Governo ha tagliato dal 33% al 25% l'imposta sul reddito delle società, introdotto una riduzione duratura degli oneri sociali dei datori di lavoro. I funzionari non hanno nulla da temere, perché le condizioni per rilanciare la riforma delle pensioni "ad oggi non sono ancora soddisfatte", ha detto il capo del governo. Ristoratori, produttori, dirigenti, anche giovani, nessuno sarà dimenticato. Ah sì, però: non una parola sull'aumento del salario minimo, e nessuna considerazione per questi famosi combattenti di "seconda linea" che il Presidente aveva elogiato durante il primo confinamento del 2020. La loro lotta quotidiana per lavorare dignitosamente, più delicata a fine mese, è tanto più difficile in quanto hanno diritto solo a un minimo salariale parziale. Infatti, secondo gli ultimi studi presentati al governo, questi dipendenti hanno contratti brevi il doppio della media, hanno orari di lavoro settimanali brevi (tranne gli autisti), sono più spesso disoccupati e hanno poche opportunità di carriera. Lavorano in condizioni difficili, sono più frequentemente esposti a rischi professionali e hanno il doppio del rischio di incidenti. In breve, non spuntano alcuna casella nei piani dell'esecutivo; motivo in più per ascoltarli.La ripresa indebolita dalla penuria di mano d'operaLa crescita si accentua dopo 18 mesi di crisi, le imprese faticano a trovare personaleÈ un fenomeno in parte legato alle strozzature della ripresa economica e osservato un po' dappertutto nel mondo. Il mercato del lavoro fatica reggere il ritmo della trasformazione dell'economia. Ma la Francia ha una particolarità: qui abbiamo una disoccupazione di massa strutturale. Arriviamo al punto: se non troviamo le figure richieste nei nostri 6 milioni di disoccupati, è anche per la generosità del nostro sistema sociale che non spinge al lavoro. In questo contesto irrigidire le regole dell'assegno di disoccupazione non dovrebbe essere oggetto di discussione. E il capo dello stato dovrebbe pensarci due volte prima di dar vita a nuovi sostegni per i giovaniPer la BCE è tempo di parlare di tapering, di rallentare gli acquisti sui mercati.I banchieri centrali, proprio come i datori di lavoro, i governi e i servizi sanitari, devono affrontare la questione di come sarà esattamente la "normalità" dopo la pandemia. Per la Banca Centrale Europea, che oggi annuncia le sue ultime decisioni politiche, la risposta è cruciale per decidere quanto velocemente e quanto lontano ridimensionare gli acquisti aggiuntivi di asset che ha lanciato all'inizio della pandemia. Come i suoi colleghi della Federal Reserve e della Banca d'Inghilterra, è ora che la banca centrale inizi a definire la sua eventuale strategia di uscita.I vaccini, l'aumento dei prezzi, il ritorno dell'inflazione dicono che le circostanze straordinarie che hanno giustificato il rafforzamento degli attuali sforzi di stimolo della banca centrale sono ora in via di estinzione. Nella sua riunione di oggi, la banca centrale deve spiegare in modo chiaro e credibile come intende liquidare il PEPP e se espanderà lo stimolo monetario preesistente per compensare la fine del programma. Sarebbe prematuro iniziare effettivamente ora il tapering, ma definire come prevede di farlo renderà l'eventuale cambiamento molto più facile.Johnson porta a casa 12 miliardi di sterline di aumenti di tasse per il Servizio Sanitario Nazionale e la crisi dell'assistenza sociale. Il Partito laburista ai Comuni ha votato contro, gli imprenditori avvertono: a rischio 50mila posti di lavoro.Atti di un'agenda anti democratica segnano questa festa dell'IndipendenzaI sostenitori del presidente Jair Bolsonaro si sono riuniti per la festa del 7 settembre, ai margini di Copacabana, a sud di Rio. L'invito era a scendere in piazza per celebrare il 199 ° anniversario dell'indipendenza del Brasile e la manifestazione aveva un programma antidemocratico, con minacce ai giudici della Corte Suprema (STF) e del Congresso. Sul posto, evidente da subito la mancanza di rispetto di distanziamento e di mascherina. Sui cartelli inalberati dalla folla, il sostegno al presidente e la richiesta di chiudere la Corte Suprema. Alcuni manifesti contenevano attacchi alla stampa e inneggiavano al ritorno alla dittatura, allo stesso tempo chiedendo "libertà di parola" e "libertà di Internet", così come slogan contro la vaccinazione e a favore della clorochina.L'attenzione focalizzata sui movimenti del presidente Jair Bolsonaro e le conseguenze degli attacchi alle istituzioni democratiche hanno oscurato un fenomeno politico che interessa l'elettore fluminense: la disperata ricerca del voto conservatore dello stato di Rio. Il 7 settembre è servito anche come tentativo di rafforzare la posizione di un pensiero politico che non ha più la stessa forza del 2018. Tutte le proiezioni degli esperti sui sondaggi dicono che solo una piccola parte dei deputati eletti sulla base del voto di destra nelle ultime elezioni tornerà al Palazzo Tiradentes. Non solo i politici hanno approfittato dell'occasione farse vedere alla manifestazione di Bolsonaro, ma anche pastori evangelici e dipendenti pubblici che lavorano nella macchina federale.Rio è fondamentale, la base elettorale di Bolsonaro è qui.Stato di San PaoloBolsonaro incita alla disobbedienza, la Corte Suprema e i partiti discutono l'impeachmentIl presidente ora chiede ai camionisti di rimuovere i picchetti di protesta per non indebolire l'economia. In privato con i ministri Bolsonaro conferma che portrà avanti la strategia di pressione sulla Corte Suprema e sul ministro Alexandre de Moraes: ha chiesto ai suoi consiglieri legali di trovare un escamotage per far si che la polizia federale non debba attenersi alle decisioni del ministroBolsonaro minaccia la Corte Suprema di golpe, cresce la pressione per l'impeachmentIl golpe è già iniziato, di Vladimir Safatle professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università di San PaoloBolsonaro ha tutte e quattro le condizioni, oltre al sostegno incontrastato della Polizia Militare e delle Forze Armate, che per niente al mondo, ma proprio niente, lasceranno un governo che gli promette stipendi fino a 126.000 reais.Coloro che si divertono a credere che il vero sostegno di Bolsonaro sia il 12% sono quelli che normalmente fanno di tutto per impedirci di non fare nulla. Ma per chi vuole davvero affrontare ciò che sta accadendo in Brasile, non c'è altro da dire che "il golpe è iniziato". La manifestazione del 7 settembre ha segnato una netta rottura all'interno del governo Bolsonaro. In effetti, ha ragione chi dice che il governo è finito. Ma questo significa solo che Bolsonaro può ora abbandonare la maschera di governo e assumere allo scoperto ciò che questo "governo" è sempre stato fin dal suo primo giorno, vale a dire un movimento, una dinamica di rottura che usa la struttura del governo per espandersi e acquisire forza.La sinistra ha bisogno di capire una volta per tutte la natura dello scontro, ascoltare chi è più disposto a confrontarsi, chi non ha avuto paura di scendere in piazza oggi, e adottare una logica di polarizzazione. Ciò implica che ha bisogno di mobilitarsi dalla propria nozione di rottura, forte e chiara. Una rottura contro l'altra. Non c'è più niente da salvare o preservare in questo paese. Ha finito. Un paese la cui data di indipendenza viene celebrata in questo modo è semplicemente andato. Se si tratta di combattere, non sia per salvarlo, ma per crearne un altro.