​Le vendite al dettaglio Usa appesantiscono le borse

Condividi

Milano

di Marzio QuaglinoChiusura in ordine sparso per le borse europee. Oltre alle tensioni legate al nuovo regime talebano in Afghanistan, hanno pesato oggi i dati statunitensi che mostrano un calo delle vendite al dettaglio. Così sull’apertura in calo a Wall Street, Milano ha ceduto lo 0,85% finendo in coda al gruppo delle europee. Meglio si sono difese Francoforte (-0,02%) e Parigi (-0.26%), mentre Londra è stata l’unica ad andare controcorrente (+0,38%).Sul listino milanese i ribassi maggiori hanno riguardato il settore automobilistico con Stellantis (-2,72%) e quello bancario con Banco Bpm a -1,93%.Nonostante il clima di incertezza si ferma la risalita dell’oro. La quotazione in chiusura dei mercati europei si assesta a 1.781 dollari l’oncia, appena sotto i valori di ieri.Sul mercato valutario forte calo dell’Euro che nei confronti del Dollaro con il cambio a 1,1712.