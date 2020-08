La tragedia dei monti Nebrodi Viviana tentò il suicidio. Il legale: non si è uccisa e non ha ucciso Gioele Le ombre sulla psiche di Viviana Parisi. Parlano i familiari della dj torinese, forse tentò il suicidio a giugno ma - dice il legale della famiglia - non è stata lei a uccidersi e a uccidere suo figlio Gioele. Il procuratore di Patti: una lettura chiara degli avvenimenti già c’è stata data, attendiamo gli esami istologici. Questa sera veglia di preghiera a Venetico paese di origine di lei

Dopo la svolta di due giorni fa con il ritrovamento dei resti del piccolo Gioele nel bosco dei Nebrodi si fa sempre più luce sulle condizioni psichiche della madre, Viviana Parisi, anche lei ritrovata nel bosco a cinque giorni dalla scomparsa. Sono i familiari della dj a parlare via social."Viviana non si è uccisa e non ha ucciso il piccolo Gioele". Ne è convinto Claudio Mondello, legale e cugino di Daniele Mondello, che affida a Facebook la sua ricostruzione dei fatti accaduti a Caronia."Il bambino sfugge alla vigilanza della madre - dopo incidente stradale - e si allontana, forse anche solo di pochi passi, probabilmente qualcosa, in quello scenario di campagna, attira la sua attenzione oppure lo spaventa. La madre, terrorizzata, cerca disperatamente di trovarlo, ma i suoi tentativi falliscono". "Al fine di meglio orientarsi, quindi, decide di salire sul pilone della corrente -aggiunge il post- e guadagnare una posizione di privilegio rispetto al luogo circostante. E' vero che il traliccio è posto più in basso rispetto alla collina adiacente, ma è l'unica tipologia di struttura che consenta di guardarsi intorno a 360 gradi. e' compatibile, pertanto, con l'idea di chi voglia perlustrare la zona limitrofa; probabilmente (cosi' ipotizzo) per guadagnare il contatto visivo col bambino"."Da quella posizione - ipotizza ancora Claudio Mondello - Viviana, finalmente, rintraccia Gioele: si affretta a scendere, ma, probabilmente per evitare di perdere tempo, ritiene preferibile saltare. Questa scelta le è fatale. da questo punto in poi faccio mia la ricostruzione di chi ha restituito Gioele alla propria famiglia: giuseppe di bello, ex brigadiere dei carabinieri. E' probabile - sottolinea - che il bambino abbia vagato tra i boschi fino al momento in cui è incorso in un incontro funesto (forse un suino nero dei Nebrodi; in zona ve ne sono molteplici sia da allevamento che allo stato brado). quanto sopra deve essere vagliato, in modo accurato, e supportato da evidenze tali da rendere impossibile ogni alternativa possibile. un lavoro - conclude Claudio Mondello - che impone pazienza, rispetto e silenzio".Sempre su Facebook il marito di Viviana Parisi e padre di Giole, Daniele Mondello, non molla e punta ancora il dito contro l'inefficienza delle ricerche postando un video su Facebook in cui si vede un cameraman che riprende un militare come per una copertura per un servizio televisivo. "Questo video me l'hanno mandato. Non so cosa pensare. Lo stavano cercando cosi' a mio figlio?".Poi aggiunge "Viviana non si è uccisa e non ha ucciso il piccolo".E arrivano altri dettagli sulle condizioni psichiche di Viviana. Secondo quanto racconta Mariella Mondello cognata di lei, la dj ai primi giugno "aveva chiamato il marito Daniele dicendo che si sentiva male perché aveva ingerito cinque o sei pillole". Il marito Daniele la portò subito "al Policlinico di Messina" dove le venne fatta una flebo, racconta. "Ma non sappiamo se è stato un tentativo di suicidio". Poi Viviana "decise di tornare a casa" perché lei "firmò le dimissioni".Dopo essere tornata a casa "riprese la cura" che le avevano prescritto tempo prima. Due mesi prima, il 17 marzo, in pieno lockdown, la donna era stata portata all'ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) dove le era stato diagnosticata una forma di "paranoia". Ha avuto un crollo mentale "dovuto a una crisi mistica". E' quanto risulta scritto su un certificato medico rilasciato dall'ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto e che la donna teneva nel cruscotto della sua Opel corsa. Solo ieri il marito Daniele ha voluto sottolineare che la donna "negli ultimi periodi non era un cura e non prendeva pillole". L'uomo è in cassa integrazione. La ditta per cui lavorava, come autista di navetta adibita al trasporto di clienti al cimitero di Messina, l’aveva lasciato a casa dopo l’emergenza Covid-19.Il procuratore di Patti Angelo Cavallo ieri ha detto chiaramente che una lettura chiara degli avvenimenti già c’è stata data, i medici legali e i periti si sono riservati di fornire gli esiti complessivi tra qualche mese, soprattutto quelli istologici. Cavallo lancia ancora un appello ai residenti dell'area di Caronia, chi ha visto qualcosa si faccia avanti.Oggi intanto a Palermo verranno eseguite, nel laboratorio della Polizia scientifica della Questura del capoluogo siciliano, delle verifiche sui vestiti trovati addosso alla madre del bambino. Un laboratorio più attrezzato di quello di Messina e che permetterà di potere fare delle analisi più approfondite, per capire se la donna è morta ai piedi di un traliccio, o altri particolari importanti ai fini dell'inchiesta per omicidio e sequestro di persona. Ieri pomeriggio il padre di Gioele, Daniele Mondello, è stato invitato in Questura a Messina per la notifica delle analisi che saranno eseguite oggi sui vestiti della moglie Viviana."Oggi gli esami alla scientifica di Palermo sui vestiti di Viviana Parisi e domani mattina verrà effettuato un sopralluogo sui posti dove sono stati ritrovati il corpo della donna e i presunti resti di Gioele", ha detto il legale della famiglia Mondello.Veglia questa sera per Viviana e Gioele a Venetico, paese del Messinese di cui erano originari mamma e figlio. E' stata fissata alle 21 nella parrocchia Santa Maria del Carmelo di Venetico Marina, guidata da Don Cleto D'Agostino, insieme al sindaco Francesco Rizzo e all'amministrazione comunale. "Sara' un breve momento di vicinanza per le famiglie Mondello-Parisi - viene spiegato - la partecipazione e' estesa a tutti quelli che vogliano esprimere la propria vicinanza con il raccoglimento ed il silenzio".