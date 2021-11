"L'Europa sia il cuore della ripartenza" Leopolda, Renzi: con Draghi in Ue a dire la nostra

"L'immagine del passaggio di consegne tra Conte e Draghi farà la storia dell'Italia" e "con Draghi andiamo in Europa non ha prendere appunti ma a dire la nostra". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, aprendo questa sera a Firenze i lavori della Leopolda11."Non siamo qui perché siamo contro i populisti, eppure siamo contro i populisti. Non siamo qui contro i sovranisti, eppure siamo contro i sovranisti. Siamo qui perché abbiamo dei valori. La cosa più bella non è aver salvato il Paese dall'esperienza tragicomica populista facendo arrivare Draghi, cosa di cui siamo orgogliosi, ma di aver creduto in un gruppo di ragazzi e ragazze". Renzi, al Tg2, dice di non volersi alleare con i sovranisti Salvini e Meloni, ma neppure "con il matrimonio populista Letta e Conte". L'ex premier toscano ritiene che "Italia viva sia il centro della politica italiana".Sul Covid Matteo Renzi afferma: "E' mai possibile che ci siano 132mila morti e le forze politiche non accettino di fare una commissione d'inchiesta su come siano stati spesi i soldi per gli appalti Covid?". "Vorrei mandare dalla Leopolda un abbraccio agli infermieri, ai medici, ai paramedici per quello che hanno fatto e fanno per curare i malati di Covid. A voi il nostro grazie" ha aggiunto Renzi.Il leader di Italia viva cita Pasolini: "C'è una frase di Pier Paolo Pasolini. 'Non potranno mentire in eterno. Dovranno pur rispondere prima o poi alla ragione con la ragione, alle idee con le idee, al sentimento col sentimento. E allora taceranno: il loro castello di ricatti, di violenze e di menzogne crollerà". Idee, ragione, sentimento: ecco, questa è casa vostra"."Questa idea dell'Europa cuore della ripartenza sia fondamentale. Noi rischiamo di non toccare più palla. La vicenda afghana che segue l'idea dell'America first, vuol dire che gli americani penseranno sempre di più a loro. E' un dato di fatto. Di là, dall'altra parte, i cinesi lavorano per avere una strategia della Via della Seta, un progetto lungo decenni. Il secolo XXI sarà chiaramente un secolo asiatico. Di fronte a questa partita Usa-Estremo oriente o l'Europa gioca da grande o non tocca palla" ha aggiunto il senatore Renzi."Dal 12 gennaio RadioLeopolda diventerà il nostro modo di raccontarci e sarà online", ha annunciato Renzi. La nuova web radio, sul sito www.radioleopolda.it, "diventerà l' occasione - ha spiegato l'ex premier - in cui i parlamentari potranno avere le dirette, i consiglieri regionali, il popolo dei circoli, un'occasione costante di organizzazione comunicativa, anche perché non abbiamo mai spazio per poter far sentire la nostra voce, quando si va in tv spesso sono guerre nel fango. Questo sarà uno dei grandi elementi che concluderanno la Leopolda, mancano 50 giorni, Poi la settimana dopo c'è il piccolo particolare che bisogna eleggere il Presidente della Repubblica - ha concluso Renzi - ma queste sono cose di cui parleremo domenica".