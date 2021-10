Delega fiscale Letta: "Dalla Lega strappo gravissimo, chiediamo a Draghi di andare avanti" Il segretario del Pd Enrico Letta convoca al Nazareno i ministri dem, con i capogruppo e i vicesegretari, per valutare lo strappo del Carroccio

La presa di posizione della Lega sulla delega fiscale ha lasciato il segno nella maggioranza di governo, tanto che il segretario del Pd, Enrico Letta, convoca al Nazareno i ministri dem, con i capogruppo e i vicesegretari, per valutare l'ennesimo strappo del Carroccio.La scelta della Lega di non votare la delega fiscale è "uno strappo grave, gravissimo". Lo ha detto il segretario dem, parlando al Tg3. "Non è una piccola cosa, è grave, gravissimo lo strappo che la Lega sta facendo. Francamente è incomprensibile. Noi chiediamo a Draghi di andare avanti". "La riforma fiscale è una parte fondamentale del programma di governo, serve per avere i soldi del Pnrr, per avere un fisco più semplificato".