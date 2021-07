Un Paese in default Libano in crisi, manca carburante e si fermano le centrali elettriche Le turbine delle due principali centrali elettriche del libano sono state spente per mancanza di combustibile. E il paese è al collasso economico già

da due anni

Il Libano lotta contro la mancanza di acqua ed elettricità dopo che le due principali centrali sono state fermate per mancanza di carburante, facendo precipitare il Paese in un black-out quasi totale. L'ennesimo segnale di una nazione sempre più avvitata in una crisi finanziaria senza fine. Electricite Du Liban (Edl) ha annunciato lo stop degli impianti di Deir Ammar e Zahrani, che insieme forniscono circa il 40% dell'elettricità.Nella città orientale di Zahle è stato chiesto ai residenti di ridurre al minimo il consumo, sottolineando che "la fornitura di energia è stata tagliata nel Paese a tempo indefinito". Richiesta analoga è stata avanzata dalla North Lebanon Water Company, che ha annunciato "uno stato di grande emergenza". La mancanza di valuta straniera rende difficile pagare gli approvvigionamenti: due petroliere piene di carburante sono in attesa dalla scorsa settimana in porto ma si rifiutano di scaricare fino a quando non saranno state pagate. ​Anche le farmacie soffrono penuria di medicinali e sono in sciopero.Le autorità libanesi non hanno le risorse economiche per pagare, in dollari statunitensi, le importazioni di carburante. Il paese è alle prese con la sua peggiore crisi economica e politica degli ultimi 30 anni. Il governo ha decretato ufficialmente il default finanziario nel marzo del 2020. Il sistema bancario è fallito, imponendo di fatto un controllo dei capitali ai piccoli e medi risparmiatori, tagliati fuori dai loro conti correnti in valuta pesante. La lira locale ha perso il 92% del suo valore rispetto al dollaro in quasi due anni dal palesarsi della crisi. Il potere d'acquisto dei lavoratori pubblici, pagati in lire libanesi, è crollato: uno stipendio che nel 2019 valeva circa mille dollari in lire libanesi, oggi vale 80 dollari. I prezzi delle merci e dei beni al consumo è schizzato alle stelle, aumentando del 120% secondo i dati di maggio. L'Onu afferma che più della meta della popolazione vive sotto la soglia di povertà e che un terzo dei minori del paese va a letto senza cibo. A questo si aggiunge l'assenza di elettricità.Sale intanto la tensione politica alla luce del rifiuto dei vertici istituzionali di concedere l'autorizzazione a procedere per otto alti funzionari statali e governativi, tra cui il capo dell'intelligence e il premier uscente, incriminati nell'inchiesta interna sulle responsabilità della devastante esplosione del porto di Beirut del 4 agosto del 2020. Nella deflagrazione di 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio, stipate per anni nel porto, sono morte più di 200 persone e circa un terzo degli abitanti della città sono stati costretti ad abbandonare le proprie case.