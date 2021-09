Nijab Mikati ha presentato il governo Il Libano ha un governo dopo 13 mesi, Mikati premier Dall'esplosione al porto di Beirut del 4 agosto del 2020 il Paese viveva in uno stallo politico che ha acuito anche la crisi economica

Condividi

Arriva una svolta per il governo in Libano: "Finalmente, dopo oltre 12 mesi di vuoto, il nostro Paese ha un governo. Tutto il sostegno alla missione vitale del presidente Mikati per fermare il collasso e lanciare riforme". Così in un tweet Saad Hariri ha commentato l'annuncio della formazione del nuovo esecutivo, dopo oltre un anno di stallo politico.Il figlio dell'ex premier Rafiq era stato chiamato a creare un governo ma dopo 9 mesi di colloqui e trattative aveva dovuto gettare la spugna, accusando il presidente Michel Aoun, cristiano maronita alleato di Hezbollah, di ostruzionismo. Viene quindi chiamato, lo scorso luglio, Nijab Mikati che oggi ha presentato la squadra di governo. All'incontro era presente anche il presidente del Parlamento, Nabih Berri.Il Paese era senza governo dal 4 agosto 2020 quando, sopo l'esplosione al porto di Beirut, si era dimesso il primo ministro Hassan Diab aprendo così un lungo periodo di stallo politico gettando il paese in una crisi sempre più dirompente. Nijab Mikati è un imprenditore di Tripoli, è uno degli uomini più ricchi del Paese ed è già stato primo ministro nel 2005 e dal 2011 al 2013."La situazione è molto complicata, ma niente è impossibile se il siamo uniti come popolo", ha detto il primo ministro alla stampa dopo aver ricevuto l'incarico. Il governo dovrà affrontare la crisi economica che sta colpendo il Paese: la lira libanese ha perso il 90% del suo valore, l'inflazione cresce senza sosta, medicine e carburante scarseggiano. Tra i 24 ministri che compongono il gabinetto figurano Yousef Khalil, alto funzionario della Banca centrale scelto per le Finanze, e Firas Abiad, direttore dell'ospedale universitario Rafic Hariri incaricato per la Sanità.