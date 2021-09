Da oggi il trasferimento: venti le autocisterne Libano: in arrivo il primo convoglio di petrolio iraniano Ambasciatore Usa a Beirut: il paese non ha bisogno di carburante dell'Iran

Hezbollah ha iniziato oggi a trasferire in Libano il carburante donato dall'Iran e stoccato in Siria. La tv al-Manar, di proprietà di Hezbollah, ha affermato che un convoglio di una ventina di autocisterne è entrato questa mattina in Libano. I camion hanno attraversato la regione nord-orientale vicino al villaggio di al-Ain e si stanno dirigendo a sud.Il Libano sta vivendo una forte crisi energetica legata al tracollo finanziario che ha devastato l'economia a partire dal 2019. Le forniture di carburante si sono esaurite perché il Libano non ha abbastanza valuta pregiata per coprire le importazioni vitali, costringendo i servizi essenziali, compresi alcuni ospedali, a ridimensionare o chiudere e provocando numerosi incidenti di sicurezza. Hezbollah ha così deciso di importare carburante dall'Iran.Questa mossa, secondo quanto riporta la stampa locale, ha sollevato numerose critiche perché il partito sciita ha operato come fosse uno Stato all'interno dello Stato. Per contrastare questa mossa, gli Stati Uniti, grande fornitore di aiuti umanitari e militari al Libano, ha lanciato un piano per far giungere in Libano il gas naturale prodotto in Egitto attraverso un oleodotto che passa da Giordania e Siria. L'ambasciatore degli Stati Uniti a Beirut ha affermato che il Libano non ha bisogno di carburante iraniano.Nasrallah ha detto che una seconda nave con olio combustibile arriverà nel porto siriano di Baniyas in pochi giorni, con una terza e una quarta, che trasportano rispettivamente benzina e olio combustibile, che arriveranno a breve.