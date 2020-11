Entro 18 mesi Onu: annunciato un accordo per le elezioni presidenziali in Libia Alla periferia di Tunisi si discute del futuro del Paese seguendo il programma Onu illustrato in un forum di dialogo politico che dovrebbe essere completato entro il 16 novembre con la selezione dei membri del nuovo Consiglio presidenziale e del governo libico

I partecipanti alhanno concordato una tabella di marcia per l'unificazione delle autorità pubbliche nel Paese. Lo ha annunciato, rappresentante speciale ad interim del segretario generale delle(Unsmil) per la Libia."Durante il forum del dialogo politico libico in Tunisia sono stati compiuti dei passi in avanti', ha detto Williams in conferenza stampa.Al forum, che si tiene sotto gli auspici della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia, partecipano 75 delegati provenienti da vari settori della società libica. I colloqui, iniziati lunedì, si stanno svolgendo nella località turistica di, alla periferia della capitale tunisina.I partecipanti al dialogo politico hanno concordato una tabella di marcia per unire gli organi di governo e hanno deciso di tenere le elezioni non oltre 18 mesi dopo l'inizio del periodo di transizione, ha detto Williams nella conferenza stampa trasmessa dai canali televisivi satellitari arabi.Secondo il programma Onu, il forum di dialogo politico dovrebbe essere completato entro il 16 novembre con la selezione dei membri del nuovo consiglio presidenziale e del governo libico. Il consiglio sarà composto da un leader e due deputati. Ciascuno dei consiglieri rappresenterà una delle tre regioni storiche della Libia:. Il capo del governo e i suoi due vice rappresenteranno anche diverse regioni.L'appuntamento di Tunisi segue il cessate il fuoco del mese scorso fra le due parti che si combattono in Libia: il Governo di accordo nazionale guidato dacon sede a Tripoli, riconosciuto dalle istituzioni internazionali, e l'Esercito nazionale libico, che prevale in Cirenaica, sotto la guida del generale