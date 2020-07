Discussi anche i passi per il dopo emergenza Covid Libia,Conte al telefono con Erdogan: "Dialogo per una soluzione politica" Sempre oggi il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha accolto in Turchia il presidente del Consiglio nazionale libico, Fayez al Serraj

La Libia al centro di un colloquio telefonico tra il capo del governo turco Recep Tayyip Erdogan e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. A renderlo noto fonti di Ankara. Durante il colloquio sono stati discussi gli sviluppi della situazione nel Paese nordafricano.Entrambi - fanno sapere le fonti e come riportato dai media turchi - si sono trovati d'accordo "nel proseguire il dialogo per una soluzione politica in Libia". Non solo la Libia al centro della conversazione: i due capi di governo hanno discusso anche della situazione nel Mediterraneo orientale e delle relazioni bilaterali tra Italia e Turchia.Tra i due leader si è parlato anche della cooperazione nella lotta al Covid-19 nella fase post emergenziale.Sempre oggi il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha accolto in Turchia il presidente del Consiglio nazionale libico, Fayez al Serraj. La Turchia sostiene politicamente e militarmente Serraj, impegnato in una guerra per il controllo del Paese con il generale della Cirenaica, Khalifa Haftar. Lo scorso novembre Erdogan e Serraj hanno siglato due protocolli di intesa: il primo relativo la cooperazione militare tra gli eserciti dei due Paesi e un secondo accordo con cui Tripoli riconosce la giurisdizione turca sulle acque del Mediterraneo orientale, a sud di Cipro.