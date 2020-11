Lillo guarito dal Covid: "Quando mi hanno tolto l'ossigeno ho ballato" "Mi sono contagiato per una sciocchezza: toglievo la mascherina ogni tanto per respirare ma lo facevo anche in mezzo alla gente"

Pasquale Petrolo, in arte Lillo del duo comico Lillo&Greg è tornato a casa. Dopo il ricovero al Gemelli per aver contratto il Covid il comico sta meglio ed è potuto uscire dall’ospedale.In un post su Instagram ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute e ringraziare quanti gli sono stati vicini.«Adesso, rispetto come sono stato, sto in paradiso». In un’intervista al corriere della sera ha raccontato come si è contagiato:“In un modo banale ma per questo è giusto che si sappia. Semplicemente ogni tanto mi capitava di abbassare la mascherina per respirare meglio. Giusto un attimo, ma lo facevo anche quando c’era altra gente. Una cosa che ora non farei assolutamente più: se uno ha bisogno di aria allora deve allontanarsi da tutti e poi abbassarla. Basta veramente poco: è un virus super contagioso».IL comico ha spiegato che purtroppo il virus può colpire tutti « Io ero un uomo sano. In terapia intensiva ho visto 35enni intubati. Sicuramente se hai patologie sei svantaggiato, ma non è una regola, nel senso che puoi essere sano e sviluppare comunque una grave polmonite. La terapia intensiva era piena...».«Per fortuna non sono mani andato sotto il casco, mi sono fermato al momento prima: avevo l’ossigeno al massimo e lì ho capito che era l’ultimo passo. Lì mi sono spaventato. Poi, dopo due giorni lì, la polmonite ha iniziato a regredire».«Ringrazio la tecnologia: in quei giorni il telefonino è stato fondamentale. Leggere i messaggi di tutte le persone che mi scrivevano, sentire mia moglie tutti i giorni, vederci anche tramite le videochiamate mi hanno salvato. Puoi anche impazzire altrimenti. Ho ricevuto tante energie positive, sono importanti, ti danno la forza di vivere».Il comico ha raccontato di essersi messo a ballare una volta tolto l’ossigeno: «Un po’ per scaramanzia... però sì, quando il medico mi ha detto che potevo tornare a respirare da solo, senza ausilio, ho messo le cuffiette e ho cominciato a ballare piano piano, lentamente. Volevo musica allegra; ho scelto un pezzo dei Rolling Stones bello rock, “Doom and Gloom”»