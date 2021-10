La lotta alla pandemia ​Locatelli: possibile seconda dose J&J con uno a mRna Intervista del coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico a "Che tempo che fa", su Rai3

"Il vaccino Johnson and Johnson ha ottenuto l'approvazione della somministrazione monodose; in queste ore c'è notizia di una revisione da parte di Fda e forse arriverà anche da Ema, per la somministrazione di una seconda dose con un vaccino mRna. Anche somministrandolo oltre 2 mesi non inficia l'efficacia".Lo ha detto il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli a "Che tempo che fa", su Rai3.E poi: sui vaccini anti covid "si è partiti con una strategia di convincimento e di persuasione, che ha fatto largamente breccia e ha permeato la coscienza di tanti cittadini. Qualora ve ne fossero le indicazioni e gli estremi si potrebbe arrivare anche a considerare l'obbligo", ha aggiunto Locatelli."E' chiaro che la situazione italiana è largamente più favorevole rispetto ad altri Paesi in termini di circolazione virale. Ma tutto questo non è accaduto per caso. E' frutto di una delle percentuali più alte di soggetti vaccinati nella popolazione vaccinabile e anche perché abbiamo avuto cautela e gradualità nelle riaperture", ha spiegato Locatelli."Poi anche il mantenimento delle misure non farmacologiche, come mascherina, distanziamento e lavaggio mani. Tutte cose che nel Regno Unito sono state di fatto abbandonate. Noi avevamo suggerito di essere più prudenti, ma la politica ha ritenuto di fare scelte diverse e al momento i numeri dicono che non abbiamo pagato un prezzo a queste riaperture".