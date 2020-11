"La situazione in Europa non sembra sotto controllo" Locatelli: prime dosi del vaccino entro gennaio, andranno alle categorie protette Il presidente del Consiglio superiore di Sanità: "Non si sta preparando un lockdown generale, tutti lavorano perché ciò non avvenga"

Franco Locatelli

"Il numero dei morti di oggi è particolarmente doloroso, questi sono numeri che toccano le nostre coscienze e lasciano ferite dolorose". Il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, è stato ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.E tuttavia "La stabilità dell'indice di contagiosità indica che, c'è una decelerazione rispetto alla crescita del passato. E il Dpcm del 24 ottobre deve ancora manifestare pienamente i suoi effetti", ha proseguito Locatelli.Poi assicura: "potranno essere disponibili le, che ragionevolmente saranno offerte prima agli operatori sanitari, alle forze dell'ordine e alle fasce più fragili della popolazione. Ci sono tutti i presupposti perché si veda il punto di svolta".Sul piano internazionale "La situazione in Italia non differisce da quella di altri paesi europei. In tutto il continente la situazione epidemica non sembra essere sotto controllo, tant'è vero che tutti i paesi hanno adottato misure atte a mitigarne gli effetti. Non si sta preparando untutti lavorano perché ciò non avvenga, in primis il governo, perché è chiarissima la percezione che il lockdown avrebbe conseguenze sociali ed economiche non indifferenti. Ma ovviamente saranno i numeri a poterci dire cosa succederà tra dieci, quindici giorni".Infine rispondendo alla domanda su cosa pensasse della proposta di Matteo Salvini di unscelto dalla politica, Locatelli ha risposto che "qualche volta ci dimentichiamo del significato del verbo "servire". Per me e per tutti i colleghi del comitato questa parola si declina nel servire lo Stato e il Paese e di mettere a disposizione di chi ci ha investito di questo ruolo le nostre capacità. Se poi le istituzioni decidessero di cambiare la metodologia con cui ci hanno selezionato o decidessero di cambiarne i membri, ci metteremo serenamente da parte con lo stesso spirito con cui abbiamo aderito".