Parigi Francia, lockdown prolungato altri 15 giorni. Castex: regole invariate, no riapertura negozi

"Abbiamo deciso di mantenere invariate, almeno per i prossimi 15 giorni, le regole del lockdown": è quanto annunciato dal premier francese, Jean Castex. I negozi cosiddetti 'non essenziali' resteranno dunque chiusi."Sarebbe irresponsabile revocare o alleggerire le misure ora", manterremo invariate le regole di contenimento per almeno le prossime due settimane". Lo ha dichiarato il primo ministro francese, Jean Castex, in conferenza stampa a proposito delle restrizioni imposte per arginare la diffusione del coronavirus. Castex si è rivolto ai francesi 15 giorni dopo l'inizio del lockdown; il presidente francese Emmanuel Macron aveva annunciato che il confinamento sarebbe stato rivalutato ogni 2 settimane.Anche se esiste qualche primo timido segnale di miglioramento della situazione della pandemia in Francia, due settimane dopo la decisione sul nuovo "confinement", le restrizioni non saranno allentate almeno per i prossimi 15 giorni. Lo ha detto il primo ministro Jean Castex. "Se la prossima settimana si confermerà questa tendenza e il numero dei pazienti ricoverati in rianimazione comincerà a ridursi, allora dal primo dicembre potrebbe essere deciso di riaprire qualcuno dei negozi chiusi, con l'attuazione di un protocollo sanitario molto rigido", ha aggiunto il capo del governo.