Tra Maleo (Lodi) e Pizzighettone (Cremona) Lodi, treno travolge auto al passaggio a livello: muore una donna di 34 anni Da un primo sopralluogo, gli inquirenti ritengono che le sbarre del passaggio a livello non si siano correttamente abbassate all'arrivo del convoglio. Quando sono arrivati sul posto Polfer e Carabinieri, infatti, le barriere mobili sono state trovate alzate e intatte

Un'automobilista di 34 anni è morta oggi investita dal treno regionale 2651 di Trenord Milano-Mantova all'altezza del passaggio a livello tra Maleo (Lodi) e Pizzighettone (Cremona). La donna era originaria di Pizzighettone (Cremona), il paese dove abitava. Lavorava al supermercato Famila di Codogno (Lodi) e al momento della tragedia era al volante di una Citroen C1 rossa.Da un primo sopralluogo, gli inquirenti ritengono che le sbarre del passaggio a livello non si siano correttamente abbassate all'arrivo del convoglio. Quando sono arrivati sul posto Polfer e Carabinieri, infatti, le barriere mobili sono state trovate alzate e intatte.La linea è tuttora interrotta per ulteriori accertamenti e sono stati istituti bus sostitutivi."Si tratta della seconda tragedia in due anni a quel passaggio a livello". Così il sindaco di Maleo (Lodi), Dante Sguazzi, commenta la morte di Elisa Conzadori, la 34enne travolta da un treno questa mattina a Maleo. "Oggi -continua il sindaco - doveva essere una giornata di festa per tutti, non poteva succedere di peggio", ha detto."Abitava nella nostra città vicino alla sua famiglia - aggiunge Luca Moggi, sindaco di Pizzighettone- Mi chiedo come possano ancora accadere cose simili nel 2020". Il tratto tra Codogno e Cremona è ancora interrotto e Trenord, che non ha competenze sui passaggi a livello, ha allestito un servizio bus sostitutivo.