Trasporti leggeri Lombardia chiede divieto all'uso di monopattini per i minori Regione Lombardia: "sotto gli occhi di tutti la loro pericolosità, urgente un intervento legislativo"

La Regione Lombardia chiede norme più restrittive per i monopattini elettrici."Dal 1° giugno 2020 a oggi, nella sola città di Milano, Areu ha ricevuto 659 richieste di intervento per incidenti con questi mezzi, quasi una al giorno.È sotto gli occhi di tutti la loro pericolosità", ha sottolineato l'assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato."È urgente un intervento legislativo", ha aggiunto, spiegando: "Ho presentato al presidente Fontana, che l'ha accolta, ed è stata approvata dalla Giunta, una proposta di legge al Parlamento che prevede innanzitutto l'obbligo generalizzato di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, inoltre la limitazione della conduzione dei monopattini elettrici alle sole persone che abbiano compiuto 18 anni di età, con conseguente divieto per i minorenni, e l'obbligo di indossare il casco protettivo per tutti".L'approvazione di Fontana non si è fatta attendere: "Oggi presentiamo una proposta di legge che verrà avanzata al Parlamento legata alla circolazione dei monopattini elettrici: considerando gli eventi drammatici che si continuano a reiterare in Regione Lombardia, una normativa è necessaria", ha detto il governatore a Palazzo Lombardia dopo la seduta di Giunta.I ripetuti incidenti, anche mortali, ha continuato Fontana, "inducono a una riflessione più attenta sulla modalità con cui questi mezzi possano circolare".I monopattini sono "causa di molti incidenti mortali, come avvenuto a Sesto San Giovanni (MI)", dove un 13enne ha perso la vita, e a Segrate, dove, ha precisato, "ci siamo andati vicini". Tra le richieste avanzate nel progetto di legge lombardo, De Corato ha menzionato il divieto della conduzione dei monopattini elettrici per minori di 18 anni, l'obbligo del casco e l'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa.