Lombardia, Fontana: non mollo, onorerò il mio mandato

"Io continuerò a combattere per la Lombardia. Se qualcuno pensa, si illude che io possa mollare, non ha capito niente. Non sono certo queste le ragioni che mi possono far allontanare dall'impegno che mi sono preso con i lombardi e che voglio onorare fino alla fine del mio mandato".Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento skype con la festa della Lega Romagna in corso a Cervia, dove non ha potuto partecipare di persona causa un malore. Nulla di grave, solo "un piccolo infortunio" ha detto il governatore lombardo, assicurando che sarà di nuovo pienamente operativo da lunedì.