Boom di ricoveri pediatrici, a Los Angeles vaccino dai 12 anni in su per lezioni in presenza

Di fronte al dilagare dei contagi di Covid-19 negli Usa, il distretto scolastico di Los Angeles richiederà agli studenti di età pari o superiore ai 12 anni di essere vaccinati contro il coronavirus per frequentare le lezioni in presenza nel secondo distretto scolastico più grande della nazione.Secondo la risoluzione, gli studenti dai 12 anni in su che partecipano a sport e altre attività extrascolastiche dovranno essere completamente vaccinati entro la fine di ottobre. Gli altri hanno tempo fino al 19 dicembre. La decisione segna una delle misure più aggressive adottate messe in atto da uno dei maggiori distretti scolastici degli Stati Uniti per proteggere i bambini dalle infezioni.La decisione è stata presa anche tenendo conto del recente aumento dei ricoveri pediatrici: basti pensare al riguardo che attualmente circa 2.400 bambini si trovano in ospedale negli States a causa del nuovo coronavirus e che nella settimana terminata il 6 settembre si sono registrati in media 369 ricoveri pediatrici al giorno. Il distretto scolastico di Los Angeles, che conta più di 600mila studenti per lo più latini, testa già tutti gli studenti e i dipendenti ogni settimana, richiede l'uso della mascherina sia nei luoghi aperti che chiusi e ha reso obbligatoria la vaccinazione dei dipendenti.