London Stock Exchange tratta per cessione Borsa Italiana

Condividi

London Stock exchange , in occasione della presentazione dei conti trimestrali, "conferma di aver avviato discussioni esplorative che potrebbero tradursi in una vendita della quota in MTS (il mercato dei titoli di stato) o potenzialmente nel gruppo Borsa Italiana nel suo insieme". Lse "prevede di completare la transazione entro la fine dell'anno o all'inizio del 2021".