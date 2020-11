La sospettata è stata arrestata Svizzera, accoltellate 2 donne a Lugano: possibile attacco terroristico Le due donne non sarebbero in pericolo di vita

Aggressione all’arma bianca in Ticino - Aggiornamento: l’autrice risulta conosciuta dai servizi di @fedpolCH. Appare in un’indagine di polizia del 2017 relativa al #terrorismo jihadista https://t.co/0shxwbIUyd — fedpol (@fedpolCH) November 24, 2020

Due donne sono state accoltellate in un grande magazzino a Lugano, in Svizzera. Le autorità hanno parlato di un possibile attacco terroristico. La sospettata, una cittadina svizzera di 28 anni, è stata arrestata. Le donne non sarebbero in pericolo di vita.La polizia federale svizzera ha dichiarato sul proprio feed Twitter che un attacco "presumibilmente con movente terroristico" ha avuto luogo a Lugano martedì pomeriggio e che i procuratori federali stavano indagando. L'ufficio dei procuratori federali ha affermato che "un presunto attacco terroristico contro diverse persone ha avuto luogo in un grande magazzino". La polizia della regione del Ticino meridionale ha riferito che una cittadina svizzera di 28 anni che vive nella zona di Lugano avrebbe aggredito due donne, ferendone una al collo con un'arma affilata. In un comunicato, la polizia ticinese ha detto che una delle vittime ha riportato ferite gravi ma non mortali, mentre l'altra ha riportato ferite lievi.