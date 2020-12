​Ecco come è nata la Luna, la simulazione al computer

Nascita della Luna elaborazione pc (frame da YouTube Durham University)

Condividi

L'animazione è realizzata dalla Durham University: "I nostri astronomi hanno fatto un passo avanti verso la comprensione di come la Luna potrebbe essersi formata da una gigantesca collisione tra la Terra primordiale e un altro enorme oggetto 4,5 miliardi di anni fa. Usando simulazioni di supercomputer hanno fatto schiantare un pianeta delle dimensioni di Marte - chiamato Theia - nella prima Terra. Le loro simulazioni hanno prodotto un corpo in orbita che potrebbe potenzialmente evolversi in un oggetto simile alla Luna.