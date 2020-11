Effetto Covid Altagamma: calo senza precedenti nel mercato dei beni di lusso: -20% Prima contrazione degli ultimi dieci anni: il giro d'affari calerà a 217 miliardi di euro. Per l'Istat, interi settori commerciali sono stati travolti: si salvano alimentare e digitale

Condividi

Nel 2020 c'è stato un calo senza precedenti del mercato del lusso, con una variazione che si attesterà tra il -20 e il -22%. Per il 2021 sono attese crescite sostenute per l'atteso rimbalzo e un'accelerazione delle dinamiche che plasmeranno il lusso di domani. E' quanto emerge dagli studi Altagamma Bain Worldwide Market Monitor 2020 e Altagamma Consensus 2021, presentati nel corso di una conferenza online.Per i beni di lusso personali (moda, gioielleria, accessori, cosmetica), il calo è previsto intorno al -23%, nello scenario base. Per il 2021, prevista una ripresa di circa il 14% di media per il lusso personale. "Il 2021 sarà l'inizio della ripresa, benché il ritorno graduale ai livelli pre-crisi sia previsto a partire dal 2022", ha spiegato Matteo Lunelli, Presidente di Altagamma."Il Consensus Altagamma stima per il 2021 una crescita a doppia cifra in tutti i comparti mediamente del 14%, con il consolidamento del retail digitale (+22%) e del mercato cinese (+18%), vero campione uscente dalla crisi. La reattività delle imprese ai grandi cambiamenti in atto sarà cruciale. Ciò richiede maggiori investimenti e un contesto che li incentivi con investimenti pubblici in ricerca, formazione, digitalizzazione, green transition".Il 2021 sarà l'anno della ripresa per il settore del lusso. E' quanto emerso dallo studio realizzato da Fondazione Altagamma, con il contributo dei 27 maggiori analisti internazionali specializzati. Per il Consensus la ripresa, che sarà lenta, sara' possibile solamente se i nuovi farmaci e vaccini permetteranno il ritorno alla normalità.La pandemia ha già travolto interi settori commerciali, non soltanto dei beni di lusso: dalle vendite al dettaglio di beni non alimentari al mercato del lusso, passando per le automobili. A dare una dimensione numerica alla crisi del commercio è l'Istat, che in un'audizione alla Camera spiega come nei primi nove mesi dell'anno l'unico settore a resistere sia stato quello alimentare, con le vendite che si attestano al +3%, a fronte di un crollo delle vendite di beni non alimentari, che registrano un calo complessivo del 13,5%."Tra le forme distributive - fa notare il direttore centrale per gli studi e la valorizzazione tematica nell'area delle statistiche economiche, Gian Paolo Oneto - solo il commercio elettronico presenta risultati positivi con una crescita continua che ha condotto ad un aumento del 29,2% nell'arco dei nove mesi".