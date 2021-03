Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili "M'illumino di meno" è oggi: tutte le iniziative della Rai

M'illumino di meno (foto d'archivio Ansa)

Condividi

"M'illumino di meno" è la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar e Radio2 nel 2005. Giunta alla 17esima edizione, l'iniziativa, con la Direzione Rai per il Sociale, torna oggi, dedicata al "Salto di specie", un'evoluzione ecologica nel nostro modo di vivere necessaria per tutelare l'ambiente e uscire migliori dalla pandemia.E la Rai ha previsto una programmazione speciale. Intanto c'è l'invito a spegnere tutte le luci non indispensabili e a raccontare i cambiamenti ecologici, invito che viene lanciato e sostenuto dalla Rai al grido di "Un piccolo salto per me, un grande salto per l'umanità" che percorre i palinsesti.La staffetta è iniziata su Rai 1 dove "Uno Mattina" (dalle 6.45) ha dedicato uno spazio di approfondimento all'iniziativa. Alle 8.45 su Rai2 con "Radio2 Social Club", il programma di Rai Radio2 trasmesso anche in tv, che vede ospiti i conduttori di "Caterpillar", Massimo Cirri e Sara Zambotti, testimonial di M'illumino di meno.Dalle 10 Marzia Roncacci, con "Tg2 Italia" si collega con "Caterpillar" per raccontare le iniziative della Giornata. Ancora su Rai2 l'invito al risparmio energetico ripreso, alle 11.10, da "I Fatti Vostri".Si torna quindi su Rai1 con "E' sempre mezzogiorno", alle 11.55, perché anche tra i fornelli e' possibile, e necessario, perseguire uno stile di vita sostenibile. Alle 14 è la volta di "Oggi e' un altro giorno" che promuove' l'iniziativa e dà l'esempio abbassando le luci in studio.Per l'intera giornata, tutti i programmi di Rai Radio2 riservano uno spazio a "M'illumino di meno". Momento centrale a partire dalle 18, lo speciale di "Caterpillar" che porta il titolo dell'iniziativa e che viene trasmesso per la prima volta anche in Visual Radio sul canale Rai Radio2 di RaiPlay, con il lungo racconto delle tante adesioni alla 17esima edizione: comuni, aziende, persone che stanno facendo un "Salto di specie" verso la sostenibilità ambientale.Come sempre massimo impegno dell'informazione Rai, con servizi dedicati all'interno delle principali edizioni del Tg e dei Gr. RaiNews24 cura spazi di presentazione istituzionale dell'evento: un servizio girato a Roma, in casa di una famiglia media, racconta come la pandemia abbia cambiato gli stili di vita e l'utilizzo dell'energia; spazio alla testimonianza di come lo smart working abbia inciso nell'uso di energia elettrica; un servizio illustra l'obiettivo della mobilita' sostenibile.Un grande sostegno alla Giornata del Risparmio energetico anche dalle redazioni territoriali della TgR. In Sicilia la redazione raccoglie le immagini dei principali monumenti delle città siciliane che vengono spenti. Sardegna, Abruzzo e Lombardia seguono le iniziative in programma sul territorio con servizi all'interno delle edizioni del Telegiornale, dei Gr regionali e in "Buongiorno Regione". In Friuli Venezia Giulia la redazione in lingua italiana dà ampio risalto alla campagna "M'illumino di meno", mentre in Puglia la redazione cura servizi riguardanti i monumenti pubblici spenti per l'occasione e le iniziative anti-sprecoLunedi 29 marzo sarà ancora RaiNews24 a rilanciare l'impegno per il risparmio energetico dedicando l'intera puntata della rubrica "Effetto Farfalla", in onda alle 14.45, al tema degli stili di vita sostenibili.Su tutte le reti è già visibile da lunedì 15 marzo lo spot istituzionale dedicato alla campagna "M'illumino di meno" prodotto dalla Direzione Creativa.