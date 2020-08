Dopo il "Sabato della collera" Beirut, Macron: "Il mondo agisca in fretta". L'Onu chiede aiuti per 117 milioni di dollari Il presidente francese ha aperto con l'Onu la raccolta fondi in sostegno del popolo libanese gravemente colpito dall'esplosione del 4 agosto scorso. Assenti Turchia e Russia. Il presidente libanese Aoun: gli aiuti arrivino prima dell'inverno

"Il mondo deve agire in fretta e con efficacia" per aiutare il Libano, Con queste parole il presidente francese Emmanuel Macron ha aperto la conferenza internazionale dei donatori da lui stesso voluta per aiutare Beirut dopo la devastante esplosione del 4 agosto scorso.Una trentina di leader internazionali e funzionari governativi partecipa alla videoconferenza, co-organizzata da Francia e Nazioni unite per raccogliere fondi per il Libano. Tra loro ci sono anche ilpresidente degli Stati Uniti Donald Trump, il re di Giordania Abdullah, il presidente egiziani Abdel Fattah al-Sisi, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Assenti Turchia e Russia, che forniranno comunque aiuti, ha detto Macron nel discorso d'apertura. "E' importante che gli aiuti arrivino più in fretta possibile agi attori pubblici e privati, alle ong e alla società civile", sotto supervisione Onu, ha detto Macron. "La comunità internazionale sia generosa", l'endorsment del Papa agli aiuti a favore del paese gravemente colpito lo scorso 4 agosto."Oggi chi è interessato alla divisione e al caos" in Libano, "sono i poteri che vogliono il male del popolo libanese" - ha detto Macron senza fare nomi - "Il caos e la violenza non devono vincere", ha aggiunto rivolgendo un appello alle autorità del Libano a fare in modo che il paese "non sprofondi" e a "rispondere alle richieste della popolazione che manifesta pacificamente nelle strade di Beirut".La raccolta fondi in favore del libano è sostenuta anche dall'Onu "l'obiettivo di oggi è agire in fretta e in modo efficace per coordinare i nostri aiuti in modo che arrivino al popolo libanese" il "sostegno alle famiglie, agli amici delle vittime e a coloro che hanno portato i soccorsi"., ha detto ancora il presidente francese.L'Onu in una bozza dell'emergency response framework' (efr) ha calcolato che al Libano serviranno 117 milioni di dollari nei prossimi tre mesi per rispondere alla crisi generata dall'esplosione chiamata 'ground zero' che ha messo in ginocchio il paese. In particolare serviranno subito 66,3 milioni di dollari da elargire alle strutture sanitarie che hanno accolto i feriti, ai rifugi di emergenza per chi e' rimasto senza casa, alle organizzazioni che si occupano di distribire il cibo e a quelle che gestiscono la prevenzione e l'ulteriore diffusione del covid-19.Nella fase 2, spiega il documento dell'Onu dovranno essere stanziati 50,6 milioni di dollari per ricostruire infrastrutture pubbliche ma anche case e per prevenire la diffusione di malattie. Secondo le nazioni unite almeno 15 strutture sanitarie, inclusi tre grandi ospedali, sono stati gravemente danneggiati nell'esplosione e oltre 120 scuole potrebbe chiudere privando delle lezioni circa 55.000 bambini.L'Ue garantirà ulteriori trenta milioni di Euro di aiuti di emergenza al Libano. Ad annunciarlo è stata la Commissione Europea dopo la conferenza dei donatori. Il denaro va ad aggiungersi ai 33 milioni di Euro già promessi all'indomani del disastro che ha provocato oltre 154 morti e 5mila feriti. Gli aiuti verranno fatti pervenire attraverso le Nazioni Unite ed altre organizzazioni sotto stretto controllo.Gli aiuti internazionali per la ricostruzione di Beirut devono arrivare "prima dell'inverno, stagione durante la quale le sofferenze dei cittadini rischiano di aumentare, soprattutto quelli che non hanno più una casa", è quello che ha detto il presidente libanese Michel Aoun in risposta a Macron. Aoun, che nei giorni scorsi aveva respinto la richiesta del capo dell'Eliseo per una commissione d'inchiesta internazionale sulla gigantesca esplosione, ha aggiunto di essersi "impegnato davanti al popolo libanese a fare giustizia", affermando che chiunque sarà ritenuto responsabile verrà giudicato conformemente alla legge libanese.