"Italian sounding preoccupante" Made in Italy: Di Maio, Farnesina contro la contraffazione Il ministro da remoto all'assemblea Federalimentare

La Farnesina è impegnata "in un'intensa azione di contrasto alla contraffazione dei beni italiani su scala mondiale: pratiche dannose come l''italian sounding' hanno raggiunto ormai delle dimensioni preoccupanti".Lo ha denunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo da remoto all'assemblea di Federalimentare. "Stiamo contribuendo agli sforzi che le imprese compiono per affrontare questo fenomeno tramite informazione, orientamento e assistenza fornite attraverso le nostre ambasciate", ha aggiunto.