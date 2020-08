Dal 10 al 13 dicembre Maker Faire, aperte le candidature per l'edizione 2020 Appassionati di tecnologia, educatori, inventori, ingegneri, artisti, chef, artigiani, agricoltori, ricercatori...tutti possono presentare il proprio progetto innovativo entro il 15 ottobre 2020

Condividi

E' aperta, fino al 15 ottobre prossimo, la 'Call for Makers' dell’ottava edizione della “Maker Faire Rome – The European Edition”, che si terrà a Roma dal 10 al 13 dicembre, con una formula inedita: a causa del coronavirus, la rassegna sarà ibrida.La manifestazione - informa Innova Camera, azienda speciale della Camera di Commercio che organizza l'evento - sarà al tempo stesso digitale e fisica, in base alle disposizioni sull’emergenza sanitaria. Sono comunque previste tutte le componenti chiave dell’innovazione, dalla manifattura digitale all’Internet of Things, dalla robotica all’intelligenza artificiale, dall’economia circolare all’agritech, con l'obiettivo di sviluppare la cultura dell’innovazione nel tessuto imprenditoriale italiano e l’avvicinamento dei giovani al lavoro di domani.La “Call for Makers” è rivolta agli appassionati di tecnologia in ogni sua declinazione, dagli educatori agli ingegneri, dagli artigiani ai designer, agricoltori e ricercatori. Insomma, tutti coloro che creano e stupiscono con la forza delle proprie idee possono presentare il proprio progetto innovativo.Ci saranno, per i selezionati, successive fasi in diretta streaming e momenti interattivi con il pubblico per far conoscere il progetto, presentare le ricerche, scambiare informazioni commerciali o di approfondimento. Tutte le informazioni utili sulla Call for Makers 2020 e sul relativo regolamento sono disponibili all’indirizzo web: https://makerfairerome.eu/it/call-for-makers/.