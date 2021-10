L'Organizzazione mondiale della Sanità Vaccini, ok Oms a primo anti-malaria: “Può salvare migliaia bimbi in Africa” Il Direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus: "Momento storico". La raccomandazione si basa sui risultati di un programma pilota che ha raggiunto più di 800mila bimbi dal 2019

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) raccomanda l'uso diffuso del primo vaccino contro la malaria (RTS,S/AS01) nei bambini dell'Africa subsahariana e di altre regioni con trasmissione da alta o moderata della malattia (da P. falciparum). La raccomandazione si basa sui risultati di un programma pilota in corso in Ghana, Kenya e Malawi, che ha raggiunto più di 800mila bimbi dal 2019."E' un momento storico - ha annunciato il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus - Il tanto atteso vaccino anti-malaria per i bambini è una svolta per la scienza, per la salute dei più piccoli e per il controllo della malaria". Il suo utilizzo, "in cima agli strumenti esistenti per prevenire la malaria, potrebbe salvare decine di migliaia di giovani vite ogni anno".