Bamako ​Mali, capo ammutinati: arrestati il presidente e il premier

Il leader dei soldati ammutinati in Mali ha annunciato l'arresto del presidente Keita e del primo ministro. Nelle scorse ore era stato annunciato l'arresto dei ministri degli Esteri e delle Finanze e del presidente del Parlamento.Il presidente maliano Ibrahim Boubacar Keita e il suo primo ministro, Boubou Cisse', sono stati "arrestati" nel tardo pomeriggio a Bamako da soldati in rivolta, ha dichiarato uno dei leader dell'ammutinamento."Possiamo dirvi che il presidente e il primo ministro sono sotto il nostro controllo. Li abbiamo arrestati a casa del presidente", ha detto un soldato che ha chiesto l'anonimato. "Sono su un veicolo blindato diretti a Kati", il campo militare alla periferia di Bamako dove in mattinata è iniziato l'ammutinamento, ha detto un'altra fonte militare.Secondo altre fonti, alcuni soldati ammutinati hanno circondato la residenza privata del presidente del Mali, Ibrahim Boubacar Keita, sparando in aria e aumentando i timori, già in circolazione, di un tentativo di colpo di Stato. Nel Paese si susseguono da mesi manifestazioni per chiedere le dimissioni di Keita. Il primo ministro, Boubou Cisse, che si pensava avesse trovato riparo con Keita, ha esortato i soldati a deporre le armi e mettere al primo posto gli interessi della nazione.L'escalation rappresenta il culmine di una giornata di caos politico in Mali, dove le Nazioni Unite e la Francia hanno passato più di sette anni cercando di dare stabilità al Paese, da quando il colpo di Stato del 2012 ha dato modo a un'insurrezione islamica di prendere piede nella nazione dell'Africa occidentale. I disordini sono iniziati in mattinata nella città di Kati, dove ha avuto inizio il precedente colpo di Stato, in circostanze simili, otto anni fa. I soldati hanno preso le armi dalla caserma e poi hanno arrestato alti ufficiali militari. I manifestanti antigovernativi hanno applaudito le azioni dei soldati, alcuni hanno appiccato il fuoco a un edificio del ministro della Giustizia. Tra le persone arrestate nella capitale, c'è anche il ministro delle Finanze, Abdoulaye Daffe.