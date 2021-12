Strade ridotte a corsi d'acqua nel casertano Maltempo: abbondante grandinata su Napoli, prima neve sull'appennino bolognese Attesa per domani un'altra intensa perturbazione. Da sabato avanzerà l'alta pressione che pian piano riuscirà a proteggere tutte le regioni nel corso di domenica riportando finalmente il sole

Ancora maltempo, ancora neve, venti forti e mareggiate fino al weekend. Non sembra finire lo 'scombussolamento' atmosferico che da più giorni tiene sotto scacco il nostro Paese. E' in arrivo un nuovo ciclone che porterà un'altra dose di piogge, temporali e nevicate a bassissima quota. Gli esperti informano che dopo un giovedì ancora molto incerto sul Triveneto e spiccatamente instabile al Centro-Sud (soprattutto sul lato tirrenico), da venerdì è attesa una nuova e intensa perturbazione.Sabato con l'ingresso di venti forti di Bora prenderà vita un rapido, ma insidioso vortice ciclonico che si posizionerà sul Centro Italia. Un'intensa fase di maltempo si abbatterà su Marche, Abruzzo e Molise con piogge battenti e nevicate copiosissime fin sopra i 3-500 metri, piogge diffuse anche sul basso Tirreno, come in Sicilia e Calabria e Campania, anche qui con neve a quote collinari. Nel contempo al Nord avanzerà l'alta pressione che pian piano riuscirà a proteggere tutte le regioni nel corso di domenica. Avrà termine così questo periodo fortemente perturbato per l'Italia.Una abbondante grandinata si è abbattuta su Napoli. Una coltre bianca si è depositata in diverse zone della città, sia a terra che sulle auto. Da ieri la città è interessata da una ondata di maltempo, con forti venti e piogge. In tutta la regione è in vigore un'allerta meteo di colore giallo fino alle 16 di domani, venerdì 10.Strade ridotte a corsi d'acqua, auto in panne e persone salvate, alberi caduti, negozi allagati e disagi senza fine. E' il bilancio del maltempo delle ultime ore nel Casertano. Situazione molto difficile nell'area dei comuni di Calvi Risorta, Pietramelara, dove tutte le strade d'accesso ai paesi e quelle interne sono impraticabili per l'acqua alta, e sindaci in tutta fretta stamani hanno dovuto chiudere le scuole.Emblematico il post del sindaco di Calvi Risorta Giovanni Lombardi, le cui parole sono quasi una resa di fronte alle piogge che cadono senza interruzione da quasi 24 ore. "Questa notte - scrive Lombardi su Facebook - il nostro territorio è stato colpito da una calamità naturale di portata epocale. Il sistema fognario di buona parte della nostra provincia é andato in tilt, molte delle nostre strade si sono allagate, diverse abitazioni ed esercizi commerciali sono state inondati da una quantità di acqua notevole". Problemi anche nel vicino comune di Pignataro Maggiore e nel resto della provincia.Il mare molto mosso da stanotte ha provocato la soppressione di numerosi collegamenti marittimi da e per le isole di Ischia e Procida.Fermi del tutto gli aliscafi per Napoli, sono state cancellate anche alcune corse operate da navi per il porto del capoluogo come pure diversi collegamenti dei traghetti da Procida per Pozzuoli e viceversa. Le condizioni del mare dovrebbero restare pressoché immutate anche per il resto della giornata rendendo di conseguenza a rischio la regolarità dei trasporti marittimi per le due isole.Prima neve sull'Appennino Bolognese, a partire dai 400 metri. Una debole nevicata, che ha imbiancato il panorama, annunciando già scenari natalizi: la neve interessa anche il tratto dell'A1 tra Bologna e Firenze, ma - informa la Polstrada - senza nessun tipo di disagio alla circolazione. Domani, secondo quanto prevede il servizio meteo regionale, ci sarà un peggioramento e la neve cadrà anche sulla pianura emiliana.A Bologna sarà forse solo qualche fiocco, mentre la neve è attesa tra Modena, Reggio e Parma, anche se si prevede solo qualche centimetro di accumulo. Il maltempo terminerà tuttavia nella notte di venerdì e sabato tornerà già il sereno. Ieri, causa anche la giornata festiva, si è registrato qualche problema sulle strade con il gelo a Reggio Emilia, causa gelicidio, e a Parma città.Notte di gelo dopo la nevicata di ieri che ha imbiancato tutto il Piemonte, ma senza valori da record. Nel centro di Torino minima appena sotto lo zero, -0.5 gradi, alle quote basse la temperatura più rigida. -7.4, è stata registrata dalla stazione Arpa ai 385 metri di altitudine di Saliceto (Cuneo). A Mondovì (Cuneo) -6, a Carmagnola (Torino) - 5.9, a Vercelli -1.4. In montagna -28.1 alla Capanna Margherita, sul Monte Rosa, -14.4 al Passo del Moro di Macugnaga (VCO), -13.3 al Rifugio Vaccarone, sopra Giaglione, in Valle di Susa, -11.7 a Sestriere Banchetta, 9.9 al Colle della Lombardia, sopra Vinadio (Cuneo).Per la giornata di oggi sul Piemonte Arpa prevede tempo quasi ovunque stabile mentre per domani sono attese deboli nevicate sulle Alpi nord-occidentali e nevischio sugli Appennini, con zero termico a 4-600 metri nel pomeriggio, in rialzo a 900-1000 nella serata.Neve sulla strada regionale 521 Di Morro dove sono attivi mezzi spazzaneve di Astral tra i km 13+000 e 25+000, tra Leonessa e Morro Reatino. Lo rende noto Astral Infomobilità che segnala neve anche sulla SR 4 bis del Terminillo dove sono attivi mezzi spazzaneve tra i km 14+000 e 22+000 in localita' Pian de' Valli. E neve anche nel frusinate, sulla SR 411 Dir Di Campocatino dove gli spazzaneve sono attivi dal km 4+500 e sulla SP128 Campostaffi dove gli spazzaneve sono attivi dal km 0+000 al 2+000.Alcune squadre comunali della Protezione civile sono al lavoro per lo sgombero della neve abbondante caduta sulle montagne del Friuli Venezia Giulia. Sulle Alpi Giulie e sul Monte Canin il pericolo valanghe è 'forte', sul resto del territorio montano è invece 'marcato'. Ieri - riferisce la Protezione civile del Fvg su Fb - sono stati attivati dalla Sala operativa regionale di Palmanova 110 volontari di 30 Comuni con 40 mezzi per il monitoraggio, la prevenzione e interventi sul territorio. Nelle ultime ore, a causa delle nevicate, si sono registrati alcuni disagi al traffico dei mezzi pesanti lungo l'autostrada A23 Udine-Tarvisio.Mose in azione questa notte per proteggere il centro storico di Venezia dall'acqua alta.La massima, di alta marea è stata di 125 centimetri sul medio mare a mezzanotte e mezza alla punta del Lido mentre in città, al mareografo di Punta della salute, il livello dell'acqua non ha superato i 75 centimetri, con il centro storico rimasto praticamente all'asciutto, grazie al Mose. Il livello di marea è poi rimasto fino all'alba su livelli sostenuti, oltre il metro, toccando un'altra punta di 124 cm alle ore 3, ma sempre con un differenziale di circa mezzo metro rispetto alla laguna interna, grazie al sistema di dighe mobili.