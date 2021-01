Coldiretti: nel 2020 quattro eventi estremi al giorno ​Maltempo al Sud con venti forti e temporali, oggi allerta gialla in 13 regioni Previste raffiche di burrasca su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria nel primo weekend dell'anno.

Gli esercenti controllano i danni per il maltempo sul lungomare di Napoli (Ansa)

Condividi

Il maltempo con le tempeste di neve torna ad abbattersi sull'Italia dopo un 2020 con una media di più di quattro eventi estremi al giorno (4,1) per un totale di 1.500 grandinate, tornado, nevicate anomale, tempeste di fulmini e bombe d'acqua che hanno provocato lungo la Penisola frane, esondazioni, gravissimi danni nelle città e nelle campagne ma soprattutto decine di vittime. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati dell'European Severe Weather Database (Eswd) in occasione dell'allerta gialla emessa dalla protezione Civile in 13 regioni, dal Veneto alla Sicilia.In Trentino continua a nevicare anche a fondovalle. Il limite delle nevicate nel corso della giornata salirà fino a circa 800 metri ma nella notte si sono registrate copiose nevicate in diverse zone della provincia.Il traffico è stato bloccato sulla strada statale 45 'Di Val Trebbia' in prossimita' del km 34,500, a Torriglia (Genova), per la presenza di un albero caduto sulla sede stradale a causa del forte vento.Dopo le abbondanti nevicate della notte la A26 e la A7 sono state interdette ai mezzi pesanti superiori alle 7.5 tonnellate. In particolare in A7 il limite è previsto tra il bivio A7/A12 Genova-Livorno e il bivio A7/Diramazione A26 Trafori e tra Serravalle Scrivia e Genova Bolzaneto. In A26 la limitazione è tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e il bivio A26/Diramaz. A7Milano-Genova.Sono pochissimi i collegamenti marittimi effettuati oggi per le isole di Ischia e Procida anche per le condizioni meteorologiche sfavorevoli. Al servizio ridotto delle compagnie di navigazione per le restrizioni agli spostamenti si sono aggiunti mare agitato e vento forte da sud ovest che hanno determinato lo stop totale delle corse dei mezzi veloci e quello quasi completo dei collegamenti delle navi traghetto, da e per i porti di Napoli e Pozzuoli.Una grossa imbarcazione ha urtato contro il ponte mobile 2 giugno a Fiumicino. L'impatto probabilmente è stato causato dal forte maltempo che questa mattina ha investito la regione Lazio con violenti temporali.