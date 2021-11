Maltempo Allerta arancione in 5 regioni per Poppea, temporali e vento forte Previste criticità in Lazio, Campania, Molise, Abruzzo e Sardegna

Condividi

Il maltempo continua a investire l'Italia. Oggi è allerta arancione e sono previste criticità su parte di Lazio, Campania, Molise, Abruzzo e Sardegna. Il nuovo impulso del ciclone Poppea è già in atto e lo scenario meteorologico è destinato a restare ancora piuttosto movimentato. Massima attenzione alla possibilità di nubifragi sull'alto Veneto, lungo i litorali toscani e sulle aree tra Lazio e Campania; da segnalare poi il ritorno della neve, con i fiocchi che potranno cadere sull'arco alpino intorno ai 1200 metri di quota.Anche domani giovedì 4 novembre il tempo risulterà molto instabile al Centro e al Sud, mentre al Nord assisteremo a un generale miglioramento, in attesa di un weekend durante il quale l'atmosfera sarà ancora ben lungi dal tornare tranquilla.Mercoledì 3: al Nord, locali nubifragi sul Veneto, piogge sparse sulle restanti regioni. Neve sulle Alpi sopra 1400 metri. al Centro: forti precipitazioni su Toscana e Lazio, con rischio nubifragi. Piogge sulla Sardegna. Al Sud, precipitazioni anche importanti sulla Campania, qualche piovasco su Puglia e Basilicata.- Giovedì 4: al Nord, residui piovaschi tra Veneto e Friuli, sole altrove. Al Centro: piogge alternate a schiarite su Toscana, Umbria, Lazio.Al Sud: piogge deboli sulla Campania, sul resto delle regioni tutto sole.- Venerdì 5: al Nord, alternanza tra nubi e schiarite, ma senza piogge. Al Centro: diffusa instabilità sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna. Al Sud, precipitazioni a carattere sparso, più intense sui settori peninsulari.Forte vento di Scirocco, numerose chiamate ai vigili del fuoco Il vento di scirocco che soffia su Palermo ha reso complicato l'attracco della nave Tirrenia, partita ieri sera da Napoli e in arrivo stamane alle 6: dopo il primo tentativo, è dovuta tornare in mare aperto. Successivamente un rimorchiatore ha consentito, nonostante i 50 nodi di vento provenienti da sudest, di condurre la nave in banchina. Intanto, i vigili del fuoco stanno intervenendo per diversi alberi caduti in strada a Palermo, in via Enrico Serretta, via Libertà, via Isonzo e via Manin. Decine le chiamate alla sala operativa dei pompieri per cornicioni caduti.Per condizioni meteo avverse, oggi la corsa Laziomar Ventotene-Formia delle 15.00 anticipa la partenza alle 13.00. Lo comunica Astral Infomobilità.Sulle montagne dell'Alto Adige nelle prossime ore potrebbero cadere anche oltre 50 centimetri di neve. È quanto prevede il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Due giorni fa i fiocchi bianchi avevano già fatto capolino attorno ai 1400 metri ma nelle prossime ore il limite delle nevicate potrebbe scendere anche a 800 metri. La 'linea ideale' delle nevicate dovrebbe confermarsi quella della Val Sarentino-Val d'Ultimo ma anche sulla vicina Val Passiria è prevista una forte precipitazione.Nuova acqua alta in arrivo stasera a Venezia. Secondo il Centro Previsione Maree del Comune sono infatti Previsti 140 cm per questa sera alle ore 22:00. Programmato quindi il sollevamento delle barriere del sistema Mose a partire dalle ore 18. Permangono condizioni favorevoli al fenomeno dell'acqua alta fino a venerdì 5 novembre.