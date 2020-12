Meteo Maltempo, è allerta rossa in Alto Adige e Campania Precipitazioni, nevose sui settori alpini e a carattere anche temporalesco al Centro-Sud, in particolare sulle regioni del versante tirrenico meridionale, e venti forti, specie sulle regioni meridionali e sulle isole maggiori

Continua l'ondata di maltempo in Italia, interessata da una vasta circolazione depressionaria che dà vita ad un susseguirsi di perturbazioni. Ancora precipitazioni, nevose sui settori alpini e a carattere anche temporalesco al Centro-Sud, in particolare sulle regioni del versante tirrenico meridionale, e venti forti, specie sulle regioni meridionali e sulle isole maggiori.Il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri e prevede precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria e Basilicata, specie sui versanti tirrenici, e sulla Sicilia; si prevede il persistere di rovesci o temporali, sulla Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, possibili grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.Dalla tarda mattinata di oggi si prevede il persistere di venti da forti a burrasca, da ovest-sud-ovest, su Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Puglia, con mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni in atto è stata valutata allerta rossa nell'area meridionale della Campania e nella Provincia Autonoma di Bolzano. Valutata allerta arancione sulla Provincia Autonoma di Trento, su gran parte del Friuli Venezia Giulia, in Umbria, sulla Campania settentrionale, sul settore occidentale della Basilicata, su gran parte del versante tirrenico della Calabria. Valutata, inoltre, allerta gialla nel Lazio, in Abruzzo, in Sicilia, sui settori centrale e orientale dell'Emilia-Romagna, sul settore costiero della Toscana, su gran parte del Molise, sulla Sardegna occidentale e sui restanti territori di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Campania, Basilicata e Calabria.La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha comunicato che 10mila utenze sono rimaste senza energia elettrica da Sappada a Tarvisio, in provincia di Udine, a causa guasto alla linea ad alta tensione di Terna, nella cabina primaria di Somplago. Attualmente sono stati installati 30 generatori di corrente e altri saranno resi operativi nel corso della mattinata. Inoltre, diverse linee di media tensione sono state danneggiate dalla caduta di alberi a causa della neve abbondante e del forte vento. Il prefetto di Udine ha anche disposto, per oggi, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in 57 comuni e invitato i sindaci a prendere disposizioni per disincentivare gli spostamenti e revocare le autorizzazioni per eventuali manifestazioni pubbliche all'aperto.Si registrano ancora disagi nei trasporti ferroviari in Alto Adige per le conseguenze del maltempo. Resta sempre interrotta la linea ferroviaria del Brennero a causa della frana che si è staccata all'altezza di Bolzano, mentre sarà chiusa, probabilmente sino a domani, 10dicembre, la linea della Val Pusteria. Si viaggia quasi regolarmente sia sulla linea della Val Venosta, sia sulla linea Bolzano-Merano, che risultano però interrotte bloccate rispettivamente nei tratti Tel-Merano e Ponte Adige-Bolzano. Sulla via del miglioramento, invece, la situazione relativa alla viabilità su gomma.Anche la carcassa di un cinghiale morto ritrovato sulla spiaggia di Fiumetto a Marina di Pietrasanta (Lucca). La forte ondata di maltempo che sta interessando la costa ormai da giorni con forti mareggiate eventi, che molti disagi sta creando a cittadini ed imprese, ha lasciato sulla spiaggia a detriti e rifiuti di ogni genere, perfino la carcassa di un grosso cinghiale. Intanto il Comune di Pietrasanta ricorda essere stata prolungata fino alle 24.00 di mercoledì 9 dicembre l'allerta meteo gialla in Versilia, invita alla prudenza fino a quando non sarà terminata la perturbazione.Voragini, alberi caduti e soccorsi a persone. Sono almeno 50 gli interventi effettuati questa mattina dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale legati al maltempo che ha colpito Roma e il Lazio. In particolare, a Guidonia Montecelio a causa della pioggia si è creata una voragine che misura approssimativamente 12 metri quadrati, profonda 10. Coinvolta un'auto in sosta, nessun danno a persone. Diversi gli interventi anche ai Castelli Romani, particolarmente difficile la situazione a Nemi dove si segnalano criticità legate agli allagamenti stradali. Alberi pericolanti sono segnalati a Civitavecchia, Palestrina e nella capitale, in zona Prati. Sempre a Roma un pino di 20 metri è caduto questa notte su alcuni mezzi in sosta, non arrecando danni a persone, in via Giovanni Severano. Danneggiati un'autovettura e 2 ciclomotori.Continua a destare preoccupazione la voragine di Giugliano che da circa 72 ore costringe all'isolamento una cinquantina di famiglie nel Napoletano, rendendo impossibile l'accesso alle loro abitazioni. Le abbondanti piogge della notte hanno ulteriormente allargato la frana di via Reginelle Licola, come hanno potuto constatare i Vigili del Fuoco di Napoli in occasione del monitoraggio svolto alle prime ore del giorno. Nelle prossime ore dovrebbe essere autorizzato il passaggio dei residenti attraverso un fondo privato adiacente.