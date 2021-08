Consiglio ministri delibera inoltre su emergenza incendi ​Maltempo, sì Cdm a stato emergenza

"Il Cdm ha dichiarato stato di emergenza per Como, Sondrio, Varese colpiti dal maltempo a fine luglio. Bene il governo che ha provveduto con tempestività per dare il giusto riconoscimento ai danni subiti. Ora avanti con prevenzione e messa in sicurezza territorio". Lo scrive su twitter Chiara Braga, della segreteria Pd, responsabile Transizione ecologica, sostenibilità e infrastrutture."Sono soddisfatto per la dichiarazione dello stato di emergenza per Como, Varese e Sondrio. Arriva quel giusto sostegno, sul quale mi ero personalmente impegnato, alle popolazioni che hanno subito ingenti danni causati dal maltempo. Ora però è necessario mettere mano a tutte quelle opere necessarie per la prevenzione". Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, commenta l'approvazione in Cdm della delibera che dichiara lo stato di emergenza per 12 mesi per gli eventi metereologici nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto scorsi nei territori delle province di Como, Sondrio e Varese. Per i primi interventi è stato disposto uno stanziamento di 3 milioni di euro a valere sul fondo emergenze nazionale.Via libera allo stato di emergenza per gli incendi per quattro Regioni: Sicilia, Sardegna, Molise, e Calabria. E' quanto si apprende da fonti di Governo al termine del Consiglio dei Ministri."L'estate ha visto molti territori colpiti da incendi, prevalentemente dolosi. E allora il primo provvedimento che abbiamo assunto in Consiglio dei ministri, alla ripresa, è la dichiarazione dello stato di emergenza per Sicilia, Sardegna, Calabria e Molise". Lo afferma Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un video postato su Facebook. "Questo significa - ha aggiunto il Ministro Gelmini - più risorse per i territori colpiti, ma significa soprattutto non lasciare soli quei cittadini che hanno avuto danni ingentissimi: che hanno perso la casa, l'azienda, il bestiame, i sacrifici di una vita. Stiamo lavorando anche all'interno della Conferenza Stato-Regioni per favorire una sinergia e una collaborazione per una prevenzione più forte in vista della prossima stagione. Dobbiamo, evidentemente, prevedere sanzioni più pesanti per i piromani. Dobbiamo lavorare, e lo stiamo già facendo, per mettere in sicurezza e per tutelare la nostra bella Italia".