Perturbazione atlantica investe l'Italia Maltempo. Da domani tornano i temporali, ma anche la neve fin sopra i 600 metri. Giù le temperature Venerdì un vortice ciclonico attivo sulla vicina Spagna colpirà con particolare forza le regioni tirreniche, soprattutto il Lazio e la Campania

Nei prossimi giorni "la discesa di aria polare dal Nord Europa innescherà nel bacino del Mediterraneo una circolazione ciclonica foriera di maltempo via via più freddo". Ad annunciarlo sono gli esperti secondo cui dal tardo pomeriggio di oggi le avvisaglie di un'intensa perturbazione atlantica cominceranno a palesarsi sulla Sardegna con rovesci via via più diffusi e che si estenderanno in nottata a Toscana, Lazio, Salento e Liguria. Domani il fronte perturbato scatenerà tutta la sua violenza su gran parte d'Italia con piogge diffuse: attesi nubifragi con rischio idrogeologico su Lazio, Sicilia, Calabria e Puglia.L'aria fredda in quota provocherà nevicate sull'arco alpino fin sopra i 600 metri sul Piemonte occidentale e a circa 1000-1300 metri sul resto delle Alpi. Ma non è finita qui. Venerdì un vortice ciclonico attivo sulla vicina Spagna invierà altri intensi corpi perturbati che colpiranno con particolare forza le regioni tirreniche, soprattutto il Lazio e la Campania dove si abbatteranno nubifragi e ci saranno intense mareggiate lungo le coste.Il maltempo interesserà anche la Sardegna e l'arco alpino dove la neve scenderà di quota e fin sopra gli 800 metri.Nel weekend è previsto il primo vero affondo invernale; aria via via più fredda farà il suo ingresso sull'Italia, continuerà a piovere diffusamente sulle regioni tirreniche, insistentemente sulla Campania, ma si dovrà fare attenzione alla neve. I fiocchi cadranno copiosi sui rilievi alpini a quote prossime ai 6-800 metri e anche su Appennini e in Sardegna la neve cadrà diffusa sopra gli 800 metri. Temperature in generale diminuzione su tutte le regioni con valori che al Nord scenderanno sotto la media anche di 10 gradi.