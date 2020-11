Allerta arancione anche in Puglia e Calabria Maltempo. Dal Nuorese alla Gallura, ancora allerta in Sardegna. In Sicilia, tromba d'aria a Catania Paura a Torpè e Posada dove "la diga ha iniziato a tracimare". L'esercito è al lavoro a Bitti - dove ieri ci sono stati 3 morti - per liberare le strade dal fango. Forti precipitazioni si registrano in Calabria e Sicilia dove nelle prossime ore è previsto un peggioramento con codice di rischio idrogeologico già classificato arancione. Allerta gialla in Campania

#Maltempo #29novembre, un violento nubifragio ha interessato nella notte la provincia di #Catania: più di 50 gli interventi dei #vigilidelfuoco per soccorsi ad automobilisti bloccati sui mezzi, danni alle abitazioni e alberi abbattuti pic.twitter.com/9uAeBMFoHB — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 29, 2020

In Sardegna l'allarme per il maltempo si sposta dal Nuorese verso la Gallura. Tra i punti di maggior rischio la valle tra Torpè e Posada (nei due comuni sono state evacuate diverse famiglie in via precauzionale), per via dell'aumento dei rilasci della diga di laminazione di "Maccheronis", che nella sola giornata di ieri ha invasato 20 milioni di metri cubi di acqua. In allerta il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, che gestisce l'invaso sul rio Posada: "La situazione al momento è sotto controllo - spiega il Presidente Ambrogio Guiso - stiamo lavorando per monitorare la diga e abbiamo interdetto tutte le strade che portano alle abitazioni a rischio nei due paesi. Sarà una giornata lunga nella quale le persone sfollate continueranno a stare nelle strutture messe a disposizione dei comuni".Durante il ciclone Cleopatra, del 18 novembre 2013, fu proprio la piena della diga dell'alta Baronia a invadere l'abitato di Torpè. L'acqua allagò le abitazioni e causò la morte di Maria Frigiolini, di 88 anni, una delle 19 vittime del nubifragio che devastò l'isola.A Bitti, in provincia di Nuoro, si continua a lavorare per sgombrare le strade invase dal fango e alberi, dopo il nubifragio di ieri, che ha fatto tre morti. Nella serata è stata inviata nel comune del Nuorese la colonna militare del 5 Reggimento Genio guastatori della Brigata Sassari, con il supporto dei mezzi di movimento terra. I militari stanno operando in stretto accordo con la Protezione civile regionale, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Ieri nel bilancio la morte dell'allevatore Ilario Giuseppe Mannu, 55 anni, travolto dall'onda d'acqua all'interno del suo fuoristrada, mentre si trovava in campagna. Nell'abitato ha trovato la morte Lia Orunesu, 90 anni. La donna è stata sommersa ieri mattina dall'acqua, nella via davanti alla propria casa. Data per dispersa, il suo corpo sarà ritrovato alcune ore più tardi. Un altro anziano, Giuseppe Carzedda, è deceduto all'interno della sua abitazione, invasa dall'acqua.In mattinata il Presidente della Regione Christian Solinas incontra - proprio a Bitti - il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli per fare un sopralluogo nel paese devastato dall'alluvione.Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, in considerazione delle condizioni meteo, ha disposto la chiusura per oggi, domenica 29 novembre, dei parchi cittadini, dei cimiteri e degli impianti sportivi. Disposta anche la chiusura al pubblico della piscina di Terramaini, i cui parcheggi saranno a disposizione dei residenti nelle vie a rischio inserite nel piano per il rischio idrogeologico di Pirri. "Se in seguito all'evolversi delle condizioni meteo - precisa il sindaco di Cagliari - dovesse risultare il persistere di una situazione di pericolo, il provvedimento verrà prorogato sino alla cessazione dello stato di allerta rossa".Si contano i danni per il maltempo a Catania, dove una tromba d'aria si è abbattuta sul lungomare della Plaia, spostandosi poi verso l'area dell'aeroporto. Decine di chiamate sono giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco per danni alle abitazioni, tetti scoperchiati, alberi abbattuti e cartelli pubblicitari divelti. Lo stato di allerta non è cessato. Nel catanese continua a piovere senza sosta da ieri pomeriggio. Nel comune di Giarre, in contrada Rovettazzo, sei famiglie sono state allontanate da un'abitazione di tre piani.La protezione civile comunale ha attivato dal pomeriggio di ieri ha il COC e i presidi delle zone a rischio. L'Amministrazione comunale raccomanda alla popolazione di rimanere a casa e usare la massima la necessaria prudenza per uscire dalla propria abitazione. In particolare, di evitare l'uso di mezzi a due ruote come moto, motocicli e biciclette e di stare lontani dai corsi d'acqua.A Palermo i forti temporali hanno causato diversi allegamenti tanto che nella serata di ieri la polizia municipale è stata costretta a chiudere la corsia laterale della circonvallazione in direzione Messina, all'altezza dello svincolo di via Lazio.La Protezione civile ha diramato un'allerta meteo su tutta la Puglia dalle ore 20:00 di ieri per le successive 24 ore, con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità. E venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali. L'allerta, fino a questa sera anche per rischio idrogeologico, è di colore arancione tranne che nelle zone a nord della regione e sul Gargano, dove i fenomeni sono previsti di intensità meno forte e l'allerta è gialla.La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo che riguarda il territorio della Calabria, con particolare attenzione rivolta anche questa volta alla fascia ionica, già interessata dalla precedente ondata di maltempo che ha messo in ginocchio l’area del Crotonese. La Protezione civile indica come arancione tutti i territori della fascia ionica e tutta la provincia di Reggio Calabria, mentre il resto della regione è in allerta gialla. Il provvedimento prevede una riduzione delle temperature, con possibili nubifragi in diverse aree della regione.In seguito a tale allerta, diramata dalla Sala operativa regionale della Protezione civile, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, in una nota, "invita i cittadini a rimanere presso la propria abitazione, evitando ogni spostamento non strettamente necessario, e richiama alla massima prudenza, evidenziando le norme comportamentali e le raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile".Ieri il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha convocato un’unità di crisi con le regioni che in queste ore sono state colpite dall’ondata di maltempo per fare il punto della situazione e valutare gli interventi necessari.Alla riunione, in videoconferenza, hanno partecipato rappresentanti della Sardegna - dove l’alluvione nel nuorese ha già provocato tre vittime - della Calabria e della Sicilia, le due regioni dove si dovrebbero verificare i fenomeni più forti nelle prossime ore.La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello Giallo sull'intero territorio. A partire dalla mezzanotte di ieri e per l'intera giornata di oggi, domenica 29 novembre, si prevedono "Precipitazioni sparse, anche a locale carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche intense.Venti temporaneamente forti dai quadranti orientali, soprattutto sulle isole e sul settore costiero nella prima parte della giornata. Mare temporaneamente agitato, soprattutto lungo le coste esposte nella prima parte della giornata". Il dissesto idrogeologico sarà localizzato con possibili fenomeni quali: Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); possibili cadute massi in più punti del territorio; occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli.