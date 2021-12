Albergo-ristorante evacuato nell'agrigentino per una frana Maltempo: due pescherecci naufragano davanti coste della Sardegna, crolla ponte nel trapanese Pioggia e neve ancora per oggi, poi finalmente il sole in arrivo da domani e per tutta la prossima settimana grazie all'avanzata dell'alta pressione

Condividi

Erano rimasti incagliati nel basso fondale con le loro due imbarcazioni difronte la spiaggia di Sant'Elia: soccorsi stanotte da specialisti nautici e sommozzatori dei #vigilidelfuoco dieci pescatori a #Cagliari #11dicembre pic.twitter.com/0xaWxs5lY8 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 11, 2021

#Trapani, nessuna persona coinvolta stanotte nel crollo del ponte San Bartolomeo lungo la SS 187 nel comune di Castellammare del Golfo: conclusa la messa in sicurezza del tratto stradale e dell'area circostante al dissesto [#11dicembre 9:45] pic.twitter.com/no6FR0ekCv — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 11, 2021

Ultima severa ondata di maltempo, con pioggia battente e temporali sulle regioni adriatiche centrali e del basso Tirreno - Calabria, Campania, Sicilia - oltre e neve sugli Appennini nella giornata di oggi, poi finalmente il sole in arrivo da domenica e per tutta la prossima settimana, grazie all'avanzata dell'alta pressione. E' quanto prevedono gli esperti. Nelle prossime ore un vortice ciclonico posizionato sul Centro Italia si muoverà lentamente verso la Grecia. Attorno al suo centro girano in senso antiorario le nubi cariche di pioggia battente e nevicate che si potranno presentare anche sotto forma di bufera sugli Appennini centrali a partire dai 500 metri. Il maltempo colpirà con particolare intensità le regioni adriatiche centrali e quelle del basso Tirreno: Campania, Calabria e Sicilia. I venti soffieranno intensamente con raffiche fino a 100 km/h attorno alla Sardegna, sul mar Tirreno meridionale e sullo Ionio. Al nord avanzerà invece l'alta pressione delle Azzorre, la grande assente di queste ultime settimane. Sarà domenica che l'anticiclone acquisterà sempre più spazio sul nostro Paese "cacciando via" il vortice che provocherà le ultime precipitazioni sul medio e basso Adriatico e al Sud. Sul resto d'Italia tornerà a splendere il sole in un cielo praticamente quasi sereno. Infine, la presenza dell'alta pressione garantirà il bel tempo per tutta la prossima settimana.Due pescherecci battenti bandiera egiziana e con a bordo nove tunisini, a causa del maltempo si sono arenati mentre cercavano dì raggiungere il porto si Cagliari. I nove marinai sono stati soccorsi da vigili del fuoco, Capitaneria e polizia. Il doppio naufragio è avvenuto intorno all'una. I due pescherecci si sono avvicinati alla costa per evitare il mare grosso e raggiungere il porto ma mentre superavano capo Sant'Elia sono stati spinti dalla corrente e dal vento e si sono arenati vicino alla spiaggia davanti a un noto ristorante. I marinai sono stati tutti tratti in salvo dai vigili del Fuoco, Polizia e Guardia Costiera.I vigili del fuoco hanno subito inviato sul posto il nucleo Sommozzatori, una squadra nautica, la squadra di terra 4A del distaccamento cittadino portuale e il Soccorso acquatico della sede centrale. A Sant'Elia sono arrivati anche gli agenti della Squadra volante e i mezzi della Guardia costiera. I marinai sono stati raggiunti e trasportati fino a riva dove i medici del 118 li hanno visitati. Nessuno dì loro ha riportato ferite. Oggi saranno avviati ulteriori accertamenti per capire la dinamica dell'incidente e, compatibilmente con le condizioni meteo marine, le due imbarcazioni saranno disincagliate e si potrà capire se hanno subito danni agli scafi.Bufera di vento con pioggia torrenziale da ieri sera alle Eolie dove i trasporti marittimi sono fermi. Sulle sette isole soffiano raffiche di vento da ovest-sud.ovest a 40 chilometri orari. Aliscafi e traghetti sono fermi nei porti per il mare molto mosso (forza 6). Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi ormai da quasi una settimana non hanno più collegamenti marittimi regolari. La pioggia torrenziale e le mareggiate hanno anche allagato il lungomare di Canneto e la via Tenente Mariano Amendola a Lipari dove la gente ha avuto anche difficoltà ad uscire da casa.Un albergo-ristorante è stato evacuato nel pomeriggio di ieri a Burgio, in provincia di Agrigento, dopo la frana che ha riguardato contrada Campello. Terra e fango hanno invaso il piazzale antistante all'albergo 'Tenuta Le Querce', fermandosi sul muro perimetrale della struttura. I 16 ospiti dell'albergo sono stati evacuati a scopo precauzionale. Sul posto i carabinieri della stazione di Burgio. Sempre nell'agrigentino le piogge delle ultime ore hanno causato una nuova esondazione dei fiumi Magazzolo e Verdura nel territorio di Ribera."Le intense precipitazioni che hanno colpito la zona in questi giorni hanno generato un forte ingrossamento del fiume San Bartolomeo, la cui portata in prossimità della foce è eccezionalmente cresciuta in velocità e volume, causando il cedimento di una delle pile con conseguente collasso di una parte del ponte". Questa la spiegazione data dall'Anas rispetto al crollo del ponte San Bartolomeo tra Alcamo Marina e Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la Statale 187. Sul ponte, lungo un centinaio di metri, non erano presenti veicoli al momento del crollo.Garage allagati, strade trasformate in fiumi, automobilisti rimasti in panne e voli dirottati. Il maltempo che da ieri ha colpito anche Palermo sta creando numerosi disagi in città. Oltre 70 le richieste di intervento arrivate durante la notte alla sala operativa dei vigili del fuoco. Le zone più colpite sono quelle di Partanna Mondello, via Ugo la Malfa, alla Zisa e in viale Regione Siciliana nei pressi di Leroy Merlin. Disagi anche per il trasporto aereo. Il volo in arrivo da Siviglia stamani è stato dirottato su Trapani, mentre i voli FR4798 e FR1438, provenienti rispettivamente da Bologna e Milano a Catania. I passeggeri saranno trasferiti in bus nel capoluogo siciliano. Intanto la Protezione civile regionale ha emesso un avviso di allerta meteo gialla valido sino alle 24 di oggi.A causa del maltempo sono stati dirottati tre voli aerei che dovevano atterrare allo scalo palermitano Falcone Borsellino. Il volo Bologna- Palermo della Ryanair delle 7.55 è stato dirottato nello scalo Fontanarossa di Catania. I passeggeri torneranno a Palermo in pullman. Sempre a Catania è stato dirottato il volo Ryanair delle 8.10 da Milano a Palermo. Anche questi passeggeri saranno trasferiti con i pullman. Infine a Trapani è stato dirottato il volo sempre Ryanair proveniente da Siviglia delle 9.15. Lo comunica la Gesap la società che gestisce lo scalo palermitano attraverso i canali social.Le piogge torrenziali che stanno flagellando in questi giorni l'isola d'Ischia hanno provocato stanotte una frana nel comune di Barano: terreno e rocce si sono staccati sul costone sovrastante via Corafà, senza provocare fortunatamente danni a persone. Attualmente la piccola strada, che in passato era l'unica che collegava la spiaggia dei Maronti al resto dell'isola, è bloccata a circa metà della sua lunghezza da diversi metri cubi di detriti che ostruiscono il passaggio, bloccando il transito dei veicoli e l'accesso ad alcune abitazioni. Sul posto al momento i carabinieri della stazione baranese, i vigili del fuoco ed i tecnici del comune ; la frana si è abbattuta oltre che sulla strada su una casa, i cui abitanti sono stati messi in sicurezza. Si attende la valutazione completa dello stato dei luoghi per procedere con la rimozione del materiale franata e rendere di nuovo la strada percorribile.Scuole chiuse a Senigallia, diversi sottopassi e garage allagati, strade bloccate dagli alberi caduti, rischio valanghe sul versante est dei Monti Sibillini e sul versante marchigiano dei Monti della Laga, oltre 60 gli interventi dei vigili del fuoco: è il primo bilancio del maltempo che, dalla scorsa notte, sta interessando in particolare l'area centro-sud delle Marche, anticipato dall'allerta arancione emesso dalla protezione civile regionale e valido sino alla mezzanotte di oggi. Vento forte, pioggia e mare agitato lungo la costa, con l'acqua che - nel Fermano- si è spinta fino a lambire gli chalet, significativi cumuli di neve nelle aree montuose del Maceratese: a Camerino, un mezzo pesante ha perso aderenza sulla strada ed è finito di traverso bloccandola. L'accumulo di pioggia sull'asfalto ha causato l'uscita di strada di uno scuolabus a Polverigi, in provincia di Ancona: l'automezzo stava per iniziare il servizio e a bordo c'era solo l'autista, che si è messo in salvo e ha chiamato i soccorsi.Il fiume Esino è esondato nella zona di Cupramontana (Ancona) in seguito alle forti piogge. Proprio a causa dell'esondazione, fa sapere Anas, è "provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la Ss 76 'Della Val D'Esino', tra i km 39+800 e 27+900 a Cupramontana. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile".Una forte nevicata sta interessando le quote più alte dell'Appennino umbro marchigiano: Castelluccio di Norcia e altre località sopra i mille metri si sono svegliate sotto un abbondante manto bianco. Fiocchi sono caduti anche attorno ai 500-600 metri di quota, il centro storico di Norcia è imbiancato, anche se la neve, con il trascorrere della mattinata, è in via di scioglimento. Secondo le previsioni meteo del Centro funzionale della Protezione civile umbra, già nel pomeriggio la situazione andrà migliorando e cesseranno le precipitazioni, per lasciare spazio, domani e lunedì, a due belle giornate di sole. Le temperature minime nelle prossime 48 ore sono date in sensibile calo.Dalla notte scorsa, il capoluogo di regione, si è svegliata imbiancata. Al momento non sono segnalati disagi nelle frazioni e la circolazione è regolare. Gioia per gli sciatori. In Abruzzo le stazioni sciistiche sono già al lavoro: Aremogna, Campo Imperatore, Ovindoli, oggi si inizia anche a Campo Felice mentre a Prati di Tivo (versante Teramano del Gran Sasso) occorrerà attendere ancora un po'. Codice rosso sull'A24: a causa neve, nel tratto che va da Colledara, in provincia di Teramo, a Valle del Salto, in provincia dell'Aquila, è vietato l'ingresso a mezzi con peso superiore ai 75 quintali. All'Aquila, dopo una nevicata peraltro non copiosa, nel corso della notte, la circolazione non desta problematiche.Intervento del soccorso alpino oggi a Monte Spicco in valle Aurina, nella provincia autonoma di Bolzano in Trentino-Alto Adige, dove una seggiovia si è fermata per il forte vento. Gli sciatori che si trovavano sull'impianto sono stati recuperati dagli soccorritori. Non si registrano feriti.Non si arresta l'ondata di maltempo in Campania. L'allerta meteo, livello giallo, che scadeva alle 16 di oggi pomeriggio, è stata infatti prorogata fino alle 10 di domani mattina, domenica 12 dicembre, soprattutto per il possibile innesco di frane e caduta massi anche in assenza di precipitazioni, per la saturazione dei suoli. Lo comunica la Protezione civile della Regione Campania ricordando che il codice colore non è associato alle precipitazioni, bensì al rischio che possano manifestarsi fenomeni di dissesto idrogeologico (oltre alle frane saranno ancora possibili allagamenti, esondazioni, dissesti). Si abbassano ancora le temperature e si prevedono precipitazioni nevose, soprattutto nelle zone interne, già intorno ai 600 metri di altezza. Proseguiranno le piogge, anche a carattere di rovescio.