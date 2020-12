Meteo Maltempo fino all'Immacolata. Milano e Bologna si svegliano imbiancate E' arrivata la perturbazione che porta aria polare

E' arrivata l'annunciata ondata di freddo con maltempo fino all'Immacolata. Una perturbazione alimentata da aria polare colpisce il Centro-Nord con nevicate fino in pianura su molte province del Settentrione.Prime nevicate a bassa quota in Piemonte, dove l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) ha emesso una allerta gialla per le zone meridionali della regione. La bassa pressione, in discesa dalla Danimarca, ha portato da ieri a un peggioramento del tempo, di stampo invernale, con la quota neve che nel corso della notte è scesa fino al livello della pianura. Le nevicate più consistenti nel Cuneese, 15-20 centimetri a Borgo San Dalmazzo, 10 ad Alba. Imbiancata anche Cuneo città. Fiocchi bianchi anche nell'Astigiano, nel Torinese e nell'Alessandrino. In calo le temperature, già dal pomeriggio prevista una graduale attenuazione dei fenomeni, con un temporaneo miglioramento da domani associato però a gelate al primo mattino. Imbiancate le Langhe cuneesi, in montagna gli accumuli di neve sono più importanti. Alle 9 di questa mattina Arpa Piemonte ne ha registrati 82 centimetri sopra Limone Piemonte, mentre in paese è arrivata a 40 centimetri.Fiocchi di neve sul Carso a ridosso di Trieste, i primi della stagione, e Bora sostenuta, con raffiche fino a 97 chilometri orari. Sul Monte Lussari, come indica l'Osmer Arpa, il termometro segna stamani -11 gradi; e sul Monte Zoncolan-6,7; a Udine un grado, a Trieste 3. Da ieri soffia sul capoluogo regionale una Bora che è andata progressivamente intensificandosi e, secondo le previsioni, potrebbe rafforzarsi con il trascorrere delle ore. Sul Carso triestino la neve caduta ha attecchito formando un sottile strato. Autovie Venete da ieri ha attivato il piano invernale mettendo in stato di preallerta i mezzi spargisale e il personale addetto a garantire la normale circolazione.Un gran freddo e primi, timidi, fiocchi di neve a Milano. Questa mattina la città è stata spolverata da neve molto "bagnata" che per qualche ora ha imbiancato i tetti e i balconi prima di sciogliersi con la pioggia. Le precipitazioni, anche nevose, dovrebbero caratterizzare anche i prossimi giorni.Prima neve a Bologna ed in Emilia. La città delle Due Torri si è svegliata 'imbiancata' come previsto nell'allerta arancione della protezione civile regionale valida per tutta la giornata. Una 'spolverata' leggera di coltre bianca in città, la prima della stagione. Mentre in pianura le precipitazioni sono previste con un misto tra neve e pioggia, sull'Appennino dove è nevicato anche questa notte, gli accumuli nevosi potrebbero raggiungere fino ai 45 centimetri. Le nevicate dovrebbero riguardare i territori di montagna e la collina tra Piacenza e Bologna.La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala nevicate sui passi appenninici, in particolare nelle zone del Mugello e alto Mugello. Possibili criticità sulla viabilità di competenza.Nevica in Veneto stamane un po' su tutta la pianura, ad eccezione di Venezia, dove piove. La precipitazione è un po' più intensa nelle province di Verona e Vicenza. La nevicata è iniziata nelle ore centrali della notte e all'alba molte città mostravano già un leggero strato bianco. Verso il mattino i fiocchi si sono tramutati in nevischio, e sulle strade la neve si sta sciogliendo. Nessun problema per il traffico. Autostrade e arterie principali, segnala la Polstrada, sono tutte transitabili, grazie all'entrata in funzione di mezzi spazzaneve e spargisale. A Venezia oggi la marea ha raggiunto i 124 centimetri in mare aperto e i 131 centimetri alla diga sud di Chioggia. Il sistema Mose è stato attivato, mentre sulla città sferza vento di Bora ed è in corso una nevicata mista a pioggia. Un nuovo picco mareale di 110 centimetri è previsto domani, giovedì 3 dicembre, alle 11.15. La marea sarà poi sostenuta anche venerdì 4 dicembre, con un picco attorno ai 120 centimetri previsto nella notte tra venerdì e sabato, circa due ore e 20 dopo la mezzanotte.La Protezione civile ha emesso un bollettino di allerta per temporali e vento. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali e allerta gialla per criticità idraulica su Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri; allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti e Bacini di Roma.E' tornata la neve sui monti del Gennargentu in Sardegna e in particolare sul Bruncuspina a Fonni, il paese più alto della Sardegna, ma non in paese dove piove da stanotte e si registra una temperatura intorno a 4 gradi. La protezione civile regionale ha emenato un'avviso per i Comuni del Sassarese e Nuorese annunciandio nevicate e gelate tra oggi e domani, 3 dicembre.