Maltempo Allerta gialla in Piemonte, Liguria, Emilia e Toscana. Codice rosso a Como per rischio idrogeologico

Arpa Piemonte, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, ha emesso una allerta gialla per temporali. Previsti per tutta la giornata intensi rovesci, fulminazioni, forti raffiche di vento e locali grandinate. E'l'effetto della vasta area depressionaria con minimo sul Nord Europa, che ha convogliato infiltrazioni di aria più fresca in quota. Sono previsti, a più riprese, rovesci e temporali, particolarmente intensi sulle zone a nord del Po, in estensione dal pomeriggio e nella notte su tutta la regione. I fenomeni, sempre secondo Arpa, più intensi potranno essere accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento.Nuova fase instabile in arrivo sulla Liguria. Nelle prossime ore, infatti, una perturbazione si avvicinerà alla regione provocando, dalla tarda serata di oggi e fino a metà della giornata di domani rovesci e temporali anche forti. Previste mareggiate su tutte le coste dal pomeriggio di domenica sul Ponente e dalla serata sul centro Levante. Arpal ha emanato l'allerta gialla per temporali dalla mezzanotte di oggi fino alle 15 di domani su Genova e il Genovesato sul Levante ligure e sui versanti padani della Liguria, ovvero alle spalle di Genova e di Savona. L'allerta non riguarda il Ponente ligure. La perturbazione 'abborderà' la Liguria in serata. Da segnalare anche il rinforzo dei venti meridionali, domenica, e l'aumento del moto ondoso che provocherà mareggiate di libecci olungo tutte le coste nella giornata di domani a partire da Ponente. Le mareggiate proseguiranno fino alle prime ore di lunedì a Levante.Ancora allerta arancione (moderata) per rischio idrogeologico e temporali forti sul nodo idraulico di Milano, come confermato dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia. L'instabilità è prevista in aumento nel tardo pomeriggio di oggi e soprattutto in serata, con transito di perturbazioni che completeranno il loro passaggio nella mattinata di domani, domenica primo agosto. In questa fase i temporali avranno maggiore probabilità di risultare anche di forte intensità con grandine e forti raffiche di vento. Il Comune di Milano - si legge in una nota - è pronto ad attivare i monitoraggi della situazione e in caso di necessità intervenire.Regione Lombardia ha diramato l'allerta meteo per la giornata odierna con codice rosso per rischio idrogeologico e arancione per rischio di temporali forti. Il codice rosso (criticità elevata - livello di preallarme) va valutato in un contesto già di tipo emergenziale, con eventi pregressi e in un territorio con fragilità in ambito idrogeologico. I comportamenti che ciascuno può adottare sono essenziali: la cittadinanza è invitata a osservare semplici regole di buon senso, come limitare gli spostamenti allo stretto necessario e non intralciare il lavoro dei soccorritori.Allerta mete gialla per temporali e per vento sull'Emilia-Romagna, dalla mezzanotte a quella di domani. A disporla l'Arpae e la Protezione Civile regionale. Nella giornata di domani, viene evidenziato nel provvedimento, "a partire dalle prime ore del mattino, sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni sono previsti più probabili sul settore occidentale della regione. Sono inoltre previsti - concludo Arpae e Protezione Civile - venti di burrasca lungo tutto il crinale appenninico".Codice giallo, con vigilanza, per pioggia, temporali, vento e mare mosso. Il bollettino è stato emesso dalla Soup, la sala operativa unificata della Protezione civile regionale toscana e riguarda la notte e le prime ore della mattina di domani, domenica 1 agosto, per il transito di una perturbazione più attiva sulle zone centro settentrionali della regione con temporali e forti venti di libeccio.Sono previste precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle zone di nord-ovest, in rapido trasferimento alle zone interne centro-settentrionali. Piogge molto isolate altrove. Oltre a pioggia e temporali nelle aree di nord-ovest e cento settentrionali saranno possibili anche grandinate e forti raffiche di vento, anche sull'arcipelago a nord di Capraia. Si prevede per domenica mare molto mosso, tendente ad agitato nel pomeriggio, sui settori settentrionali e al largo.