Meteo Maltempo, in arrivo temporali al Nord: allerta gialla in 5 regioni L'avviso della Protezione civile riguarda Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria

Una vasta area depressionaria, posizionata sull'Europa occidentale, nelle prossime ore convoglierà un flusso di correnti umide sud-occidentali verso il nostro Paese.In particolare, una prima perturbazione porterà precipitazioni diffuse nella serata di oggi su nord-ovest e alta Toscana, mentre un secondo impulso, dalla serata di domani, investirà tutto il settentrione italiano con piogge e temporali, ed anche nevicate sui settori alpini.Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica 11 aprile, allerta gialla su parte dei territori di Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria. L'avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, sabato 10 aprile, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, specie settori sud-orientali, Liguria, Emilia-Romagna, specie appennino emiliano, e Toscana settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.