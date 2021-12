Il 25 neve sugli appennini dai 1700 m Maltempo, tre perturbazioni di Natale sull'Italia: deboli piogge e temperature più miti al Centro Allerta gialla per maltempo in sei regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Toscana e Umbria. Il tempo non darà segni di miglioramento nemmeno a Santo Stefano (domenica) quando un'altra perturbazione avrà la stessa direttrice della precedente, bagnando però anche la Campania e la Sardegna

Ben tre le perturbazioni che interessano l'Italia nel periodo delle feste nei giorni di Natale. I venti iniziano a ruotare dai quadranti meridionali, quindi non solo più miti ma anche umidi e forieri di una serie di peggioramenti - spiegano gli esperti - le prime piogge hanno già bagnato la Toscana (dove è scattato il codice giallo), soprattutto settentrionale per poi interessare anche la Liguria di levante.Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Toscana e Umbria. A Nord le prime piogge deboli, in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto. La perturbazione entra nel vivo colpendo soprattutto le regioni centrali con piogge forti, nel pomeriggio, su Toscana, Lazio, Umbria, Marche e anche in Liguria. Altre piogge bagneranno l'Emilia Romagna, quasi assenti sul resto del Nord. L'aumento delle temperature farà sì che la neve scenderà sugli Appennini solamente sopra i 1700 metri. Sarà più asciutto e anche soleggiato al Sud. Sul fronte geologico, prosegue la sequenza sismica nel catanese: registrate oltre 50 scosse di terremoto in un giorno; ieri la più forte è stata una di magnitudo 3.6 con epicentro a Milo.Il tempo non darà segni di miglioramento nemmeno a Santo Stefano (domenica) quando un'altra perturbazione avrà la stessa direttrice della precedente, bagnando però anche la Campania e la Sardegna. Al Nord pioverà moderatamente soltanto in Emilia Romagna, ci sarà la nebbia in Piemonte e un cielo coperto altrove.Infine, una terza perturbazione arriverà con l'inizio della prossima settimana e questa volta oltre a essere sospinta dai venti di Libeccio, sarà alimentata da aria più fredda in quota. Le precipitazioni interesseranno quasi tutta l'Italia mentresulle Alpi a partire dai 1000-1200 metri, sempre a quote alte sugli Appennini. Nel periodo delle feste le temperature tenderanno ad aumentare sensibilmente, basti pensare anche al Sud si potranno toccare punte di 18-20 C, come in Sardegna e Sicilia, al Centro fino a 15-16 C e fino a 12 C al Nordest.