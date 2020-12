Non ci sono buone novità nemmeno per l'Immacolata Maltempo. Neve su appennino bolognese, camion finiti fuori strada. Allagamenti nel palermitano Da domani nuovo peggioramento, piogge abbondanti e sotto forma di nubifragio colpiranno la Liguria, l'Emilia occidentale e anche la Lombardia. Peggiora in Toscana, Lazio e Sardegna. Nevicate abbondanti interesseranno l'arco alpino al di sopra dei 600 metri

Condividi

Neve e pioggia non abbandoneranno l'Italia nemmeno per questo weekend. Anzi gli esperti annunciano un ulteriore peggioramento e un deciso calo delle temperature. La Protezione Civile invita alla massima cautela negli spostamenti ricordando che già da oggi sono previsti forti temporali su Campania e Sicilia nord- orientale, Basilicata, Puglia, parte di Calabria e Abruzzo e sui settori centro- settentrionali della Sardegna.La neve è tornata a scendere nella notte in alcune città emiliane: a Bologna i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire in varie zone della provincia, dove alcuni camion finiti fuori strada e alberi sono caduti sulla carreggiata, mentre nel capoluogo sono entrati nuovamente in azione i mezzi per ripulire le strade. I maggiori problemi si sono riscontrati in Appennino e nella zona pedemontana. Questa notte, ad esempio, a Monzuno e Monghidoro, i vigili hanno soccorso due veicoli sulla Sp 61 e in zona Frassineta. Nelle scorse ore anche il 'People Mover', il trenino su monorotaia tra stazione ferroviaria e aeroporto 'Marconi', ha avuto un stop tecnico a causa di una nevicata. Nel Piacentino alcuni comuni sono rimasti per qualche ora senza luce dopo che la coltre bianca si è assestata a 15-20 centimetri. In Romagna non si sono registrati fenomeni nevosi di rilievo se non alle altitudini più alte. Per la giornata di oggi, Arpa Emilia-Romagna prevede una situazione in miglioramento.Strada statale 113 "Settentrionale Sicula" provvisoriamente chiusa al traffico nel territorio comunale di Isola delle Femmine (Palermo) a causa dell'allagamento del sottopasso. Sul posto personale Anas e forze dell'ordine. Monitorati anche i sottopassi del capoluogo siciliano, interessato da ore da una pioggia insistente.Nella zona di Frosinone, neve sulla Sr509 di Forca D'Acero tra i km 9+000 e 12+000, dove sono attivi spazzaneve di Astral spa. Ghiaccio sulle Sp128 Campostaffi e Sr411 DIR di Campocatino dove sono attivi mezzi spargisale. Prestare attenzione. Lo comunica Astral Infomobilità.Rimane l'allerta maltempo in tutta la Lombardia dove da ieri in pianura fino alle valle bergamasche i fiocchi di neve hanno fatto la loro comparsa facendo scattare i piani di emergenza comunale. Disagi per le abbondanti nevicate si registrano nell'Oltrepo pavese dove molte strade sono rimaste impraticabili soprattutto in quota al monte Penice. Situazione sotto controllo in pianura, dove da ieri sono in campo anche i trattori della Coldiretti a Brescia, Pavia e Como. Le previsioni danno una situazione di stallo fino all'Immacolata su tutta la regione. Questa mattina ancora pioggia nel Bresciano e nelle valli dove sono probabili nuovi rovesci nevosi anche in giornata.A partire da domani, nuovo peggioramento dovuto a un vortice ciclonico in discesa dal Regno Unito attiverà intense correnti sciroccali che sospingeranno una forte perturbazione che nel corso del fine settimana verrà pilotata da un centro di bassa pressione che si collocherà sul Centro Italia.Domani, sabato e domenica saranno tre giornate all'insegna del maltempo diffuso e di nevicate copiose sulle Alpi al di sopra dei 1000-1200 metri. Il tempo sarà in progressivo e rapido peggioramento al Nord, soprattutto al Nordovest e sull'arco alpino. La neve comincerà a scendere, oltre che sulle Alpi, anche in pianura sul Piemonte con gran parte delle città imbiancate da circa 5-7 cm di manto bianco.Piogge abbondanti e sotto forma di nubifragio colpiranno la Liguria, l'Emilia occidentale e anche la Lombardia. Peggiora in Toscana, Lazio e Sardegna. Nevicate abbondantiinteresseranno l'arco alpino al di sopra dei 600 metri. Sul resto d'Italia sarà più asciutto. Sabato, la perturbazione si sposta al Nordest, sul Centro tirrenico e sulle zone ioniche. Sarà maltempo al Nord (neve copiosissima sulle Alpi a 900 metri), in Toscana, sul Lazio, in Sicilia e Calabria. Attesi nubifragi su queste regioni. Venti di Scirocco soffieranno con raffiche fino a 120 km/h sul Mare Adriatico e Ionio. A Venezia sarà ancora Acqua Alta. Domenica, le cose non cambieranno di molto, quasi tutta Italia sarà sott'acqua con piogge a tratti abbondanti. Soltanto il Nordovest e il Centro adriatico vedranno poche piogge. Scirocco tempestoso sul Mare Adriatico che sarà agitato o addirittura grosso. Acqua Alta a Venezia fino a 140 cm. Non ci sono buone novità nemmeno per l'Immacolata.