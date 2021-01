Allerta gialla in sei regioni Maltempo. Nevicate abbondanti al Nord, forti temporali al Centro Autostrade per l'Italia ha attivato la macchina operativa già a partire da ieri prevedendo l'impiego di circa 800 mezzi e 1200 risorse nelle operazioni antineve. Strade bloccate da piante cadute nel pistoiese. Tempo incerto anche all'Epifania, ma risalgono le temperature

Una nuova intensa perturbazione atlantica ha portato da questa notte e fino alla mattinata di domani, 2 gennaio, nevicate, localmente anche abbondanti, sulle regioni del Nord. In particolare, si attendono precipitazioni nevose lungo i tratti autostradali gestiti da autostrade per l'Italia di Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia con l'interessamento di circa 900 km della rete.Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di oggi allerta gialla sui settori occidentali di Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna e Molise, nonché su tutto il territorio di Umbria e Lazio. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (http://www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l'evolversi della situazione. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.Per far fronte alla situazione meteorologica, Autostrade per l'Italia ha quindi attivato la macchina operativa già a partire da ieri prevedendo l'impiego di circa 800 mezzi e 1200 risorse nelle operazioni antineve. In base al quadro previsionale ad ora disponibile, le precipitazioni più intense sono attese tra il pomeriggio di oggi e la prima parte della mattina di domani. Durante tali fasi è valutata come altamente probabile la disposizione, in accordo con il vigente Piano Neve e d'intesa con la Polizia Stradale, di divieti temporanei di circolazione per i mezzi con massa complessiva superiore a 7,5 t lungo i tratti gestiti da Autostrade per l'Italia.Come da previsioni Arpal, sta nevicando abbondantemente in A7 tra Serravalle Scrivia e Genova Bolzaneto. Neve mista a acqua tra Genova Bolzaneto e Genova. Al momento non vengono segnalate criticità né chiusure al traffico pesante. Ieri sera la prefettura al termine della riunione del Comitato operativo per la Viabilità aveva rivolto una "viva raccomandazione" ai conducenti di mezzi pesanti "affinché seguano con la massima attenzione le notizie sull'evoluzione del meteo" e "si informino sulla situazione della viabilità" sul nodo genovese.I vigili del fuoco del comando provinciale di Pistoia e del distaccamento di San Marcello sono stati impegnati per tutta la notte a liberare le strade dalle piante cadute a causa del gelo che le appesantite facendole crollare sulla sede stradale nei territori dei comuni di Abetone Cutigliano e San Marcello Piteglio, sulla montagna pistoiese. Le strade interessate sono la statale 66, tra i paesi di Mammiano e La Lima e la statale 12 tra Popiglio e Piano Sinatico. Il transito è rimasto bloccato per ore, comprese varie ambulanze e l'automedica provenienti da Abetone e Popoglio. Interessate anche le linee elettriche della zona. Sul posto anche i carabinieri di San Marcello e ditte della pulizia strade con spalaneve.Anche i trattori degli agricoltori della Coldiretti sono stati mobilitati per intervenire come spalaneve per pulire le strade e per la distribuzione del sale contro il pericolo del gelo. E' quanto afferma la Coldiretti in riferimento all'ondata di maltempo di inizio anno con l'avviso della Protezione Civile per la neve al Nord e precipitazioni temporalesche al centro Italia. I mezzi agricoli sono importanti - sottolinea la Coldiretti - per consentire la circolazione anche nelle aree più interne e difficili per garantire la viabilità e per scongiurare l'isolamento delle abitazioni e delle stalle con gli animali soprattutto nelle aree più impervie interne e montane, per garantire le forniture alimentari e le consegne del latte.Per Ginostra, piccolo borgo di Stromboli, dopo otto giorni è finito l'isolamento. Il bel tempo ha permesso all'aliscafo "Ammarì" della Liberty Lines di poter attraccare. In questi giorni il mare sempre agitato non ha permesso ai mezzi di linea di approdare nel porticciolo che è sempre in attesa dei lavori di messa in sicurezza. In questo arco di tempo, ci sono stati problemi per il cambio della guardia medica che avviene dopo quattro giorni di servizio. Il prete Giovanni Longo da Stromboli per Natale ha garantito la Santa Messa nella chiesa, grazie a Paolo Sforza che ha sfidato con il suo gommone il mare agitato, per la gioia dei 40 parrocchiani.Anche oggi nel pomeriggio arriverà in gommone per celebrare il rito religioso. Qualche genere di prima necessità è scarseggiato, ma non i panettoni e lo spumante giunti in tempo utile permettendo ai ginostresi di poter festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Il tempo ritornato bello ha permesso a navi ed aliscafi di collegare tutte le 7 isole.Ancora molta incertezza per l'Epifania 2021 quando il maltempo potrebbe essere ancora protagonista ma con temperature non troppo rigide. Secondo il Centro Meteo italiano sia il modello Gfs che l'europeo Ecmwf mostrano infatti uno scivolamento verso la Penisola Iberica del vortice freddo presente sull'Europa centro-occidentale. Proprio nel giorno dell'Epifania questo vortice potrebbe risalire verso l'Italia con un minimo di bassa pressione sul Mar Ligure che porterebbe una nuova e intensa fase di maltempo con neve a quote molto basse al Nord e lungo il rilievi appenninici del Centro Sud.