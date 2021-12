Neve in Trentino, fino a 30 centimetri anche in zone collinari Maltempo, nuovo peggioramento sull'Italia: neve a Milano e Torino. A Venezia attivo il Mose Piogge battenti colpiranno le pianure di Veneto e Friuli Venezia Giulia e poi anche Toscana, Lazio e Sardegna, solo sul finire della giornata la Campania

#AcquaAlta | #Aggiornamento@ICPSMVenezia informa che è previsto un massimo di 105 cm alle 12.15 di mercoledì 8 dicembre



🔴 Sistema Mose attivo



🔎 https://t.co/wokz658Ezt pic.twitter.com/eOP7Tkk1zf — Comune di Venezia (@comunevenezia) December 8, 2021

Una nuova perturbazione è in azione sull'Italia; alimentata da aria fredda e sospinta da venti forti meridionali, farà nevicare fino in pianura al Settentrione. Gli esperti avvisano che nelle prossime ore nevicate diffuse interesseranno le pianure di Piemonte e Lombardia con accumuli a fine evento fino a 10-15cm. Neve diffusa e copiosa su tutto l'arco alpino dove si potrebbero depositare 50-60 cm oltre i 1200 metri.E non ci sarà solo la neve a far notizia, ma anche la pioggia. Piogge battenti colpiranno le pianure di Veneto e Friuli Venezia Giulia e poi anche Toscana, Lazio e Sardegna, solo sul finire della giornata la Campania. Nella giornata di domani la perturbazione si sposterà verso il Centro-Sud, soprattutto sul lato tirrenico e ancora con rovesci diffusi e qualche temporale. Al nord dopo l'ultima instabilità mattutina sul Triveneto, il tempo migliorerà decisamente, ma farà piuttosto freddo anche di giorno (2-3 C a Milano e Torino).La neve sugli Appennini scenderà fin sotto i 900 metri, risultando abbondante. Il tempo peggiorerà solo parzialmente al Nord, soprattutto su bassa Lombardia ed Emilia con nevicate a bassissima quota. Infine nel weekend un vortice ciclonico si posizionerà sul Centro Italia causando una forte ondata di maltempo sulle regioni centrali e meridionali, al Nord invece avanzerà l'alta pressione.Primi fiocchi neve questa mattina a Milano. Come era stato anticipato nei giorni scorsi è arrivata la 'tempesta dell'Immacolata' al Nord Italia. In città fino attorno alle 9.30 la neve era ancora mescolata a pioggia e non ha attaccato al suolo e pertanto al momento non si sono registrati disagi al traffico. E' comunque prevista una nevicata abbondante e sono attesi dai 2 ai 10 centimetri di neve.Il Comune ha attivato il Centro operativo delle emergenze a partire dalle 6 di stamane e sono stati programmati gli interventi di spargimento del sale, sia meccanizzato sia manuale, sulle strade e nei punti critici per la mobilità anche pedonale come le fermate Atm di superficie e della metropolitana, gli accessi alle scuole, ai servizi sanitari, le aree dei mercati scoperti. MM ha già provveduto ad allertare i custodi delle case popolari e le imprese per provvedere alla salatura delle rampe dei box e dei marciapiedi prospicienti. Sono stati avvisati anche i dirigenti scolastici per la salatura degli accessi alle strutture scolastiche. Come riferito dai vigili del fuoco nevica invece in modo piùcopioso nella zona Nord della Lombardia.Torino è imbiancata dalla neve, caduta dall'alba, e c'è allerta gialla per le nevicate sul sud del Piemonte e su tutte le pianure. Gli accumuli più significativi a bassa quota - avverte il servizio meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - riguarderanno il Monferrato, l'Astigiano e l'Alessandrino, dove si potranno superare i 15-20 cm di neve, sugli altri settori di pianura tra 5 e 15. A Torino città sono previsti 5 cm. Il valico internazionale del Colle della Maddalena, tra Italia e Francia, è chiuso dalle 22 di ieri.Amiat ha attivato a partire dalla mezzanotte i mezzi spargisale per rallentare il deposito della neve al suolo e le operazioni sono andate avanti tutta la notte. Gli spazzaneve sono pronti a intervenire in caso di deposito di neve in collina e – solo nel caso in cui si rendesse necessario – anche in pianura.Problemi alla viabilità in alcune zone. La situazione più critica si è registrata - come riferito dalla Polizia Stradale di Belforte Monferrato - sulla A26 Genova-Gravellona, nel tratto tra Ovada (Alessandria) e Masone (Genova). Disagi anche a Valenza lungo la strada della Colla che collega ad Alessandria. A Novi Ligure annullato il Mercato delle De.Co e rimandata anche l'esibizione della Corale Novese per i canti di Natale.Giornata di neve in Trentino con divieto di circolazione dei mezzi pesanti in val di Non e Valsugana. Meteo Trentino prevede precipitazioni diffuse di intensità moderata e a tratti forte e nevose fino in val d'Adige. La neve arriverà anche a quote collinari con accumuli dai 15 ai 30 centimetri e più consistenti, fino a mezzo metro, in quota. Domani ancora nevee schiarite dal pomeriggio. Sabato e domenica soleggiato.Il Mose è attivo in tutte le bocche di porto, a Venezia. Il valore previsto in mare alle 11.20, come informa in Centro maree del Comune di venezia, sarà di 105centimentri. Il livello a Venezia potrebbe raggiungere un massimo di 80 centimetri verso mezzogiorno. Con questo livello, il suolo cittadino sarà interessato dalla marea per meno dell'1%. Acqua altaprevista anche nella notte con 120cm intorno alle 3. Prevista attivazione del Mose a partire dalle 21.30.Le condizioni meteo difficili (vento, pioggia e mare mosso) stanno creando alcuni problemi nei collegamenti tra Isola d'Elba e porto di Piombino, in provincia di Livorno. Risultano infatti cancellate diverse corse dell'aliscafo che collega Portoferraio, Cavo e Piombino, così come sono saltate alcune corse dei traghetti Toremar e Blu Navy tra Elba e Piombino.