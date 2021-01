Emergenza maltempo Prorogata allerta gialla in Campania. Abbondanti nevicate in Garfagnana. Bufera di neve ad Asiago A Napoli, la forte mareggiata ha distrutto l'antico arco in pietra del vecchio porticciolo borbonico ritratto in tanti dipinti della Scuola partenopea. In Veneto, a Roana, la nevicata eccezionale ha fatto registrare dai sessanta centimetri al metro di coltre bianca con non pochi disagi alla viabilità. Alcune strade sono ancora impraticabili e alcune contrade isolate

Forti nevicate e intense piogge stanno mettendo a dura prova il paese. Molti i danni e i disagi. Particolarmente critica la situazione in Campania, a Napoli, in Toscana, nell'area appenninica della Garfagnana e in Veneto dove precipitazioni così abbondanti non si vedevano da anni assicurano i meteorologi. Anche per l'Epifania la situazione non migliora, ma è previsto un sensibile aumento delle temperature.La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'avviso di allerta meteo fino alle ore 22 di questa sera, domenica 3 gennaio. Su tutte le zone, ad esclusione della 4 (Alta Irpinia e Sannio) e della 7 (Tanagro) permane la criticità Gialla. Si prevedono ancora precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale che, localmente, potrebbero essere anche intensi. Possibili raffiche di vento nei temporali.Si comincia intanto la conta dei danni. La mareggiata di ieri pomeriggio ha distrutto a Napoli l'antico arco borbonico in pietra, del vecchio porticciolo borbonico ritratto in tanti dipinti della Scuola partenopea. L'arco risale al '700 e nacque come approdo per i pescatori, i cosiddetti 'luciani', gli abitanti del vicino borgo di Santa Lucia, ma successivamente, nel corso dell'800, fu trasformato in terminale dello scarico fognario venendo ribattezzato dai napoletani 'O Chiavicone'.Nel capoluogo partenopeo intanto - sempre nel tardo pomeriggio di ieri - si è sfiorata la tragedia. È vivo per miracolo un 28enne napoletano che stava transitando con il suo scooter nei pressi di piazza Cavour, lato via Decio Carli, in pieno centro a Napoli, quando un albero è caduto, pare, a causa dei forti venti che stanno colpendo la città in queste ultime ore. L'uomo è stato poi trasportato all'ospedale Cardarelli con ferite alle gambe. Non è in pericolo di vita come confermano dal comando dei vigili urbani.Prosegue senza sosta il lavoro per il ripristino del servizio elettrico dopo la copiosa nevicata che si è riversata sull'area appenninica della Toscana, con particolare riferimento alla Garfagnana e alla montagna pistoiese, causando la caduta di alberi ad alto fusto sulle linee elettriche e rendendo difficoltosa anche la viabilità. "In via di risoluzione - si legge in una nota della società E-Distribuzione - la situazione sulla montagna pistoiese con gli ultimi interventi mirati tra Abetone Cutigliano e San Marcello Piteglio. Proseguono le operazioni in Garfagnana, dove le utenze complessive prive di energia elettrica scenderanno ulteriormente (circa mille utenze alle ore 19), attraverso l'impiego di altri gruppi elettrogeni nella notte, per arrivare alla completa rialimentazione entro questa mattina".Per la presenza di un albero caduto sulla sede stradale sulla strada statale 12 'Dell'Abetone e del Brennero' il traffico è provvisoriamente bloccato tra il km 85,500 e il km 91,500, ad Abetone (Pistoia). Il personale di Anas, precisa una nota, è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile."E' stata temporaneamente chiusa la strada provinciale al 7 km dalla Subiaco Livata e Cervara di Roma Campaegli, per neve e caduta di un albero sulla Subiaco Livata. I mezzi della di Città metropolitana stanno intervenendo per ripristinare la viabilità. In località Montore, il personale della Polizia metropolitana è presente per assicurare assistenza e ripristinare le condizioni di transito". Lo comunica, in una nota, Teresa Zotta, vice Sindaco della Città metropolitana di Roma.Bufera di neve ad Asiago: alberi caduti sulle carreggiate, in un caso anche su una vettura, strade (anche provinciali) chiuse e grande lavoro fin dalla notte da parte di vigili del fuoco e volontari di protezione civile. La situazione è particolarmente critica a Roana, dove è stato istituito il Centro operativo comunale. La nevicata eccezionale ha fatto registrare dai sessanta centimetri al metro di coltre bianca con non pochi disagi alla viabilità. Alcune strade sono ancora impraticabili e alcune contrade isolate. C’è la necessità di spalare marciapiedi e coperture di abitazioni e strutture, per evitare cedimenti. Al lavoro i volontari di protezione civile comunali, della Provincia e sono state attivate anche le squadre regionali.La Provincia di Vercelli ha disposto la chiusura di due strade montane, la Sp10 che collega Alto Sermenza (da località Pietre. Marce) al comune di Rima San Giuseppe, e la Sp124 che da Alto Sermenza (in località Ferrate) conduce a Carcoforo. Il provvedimento è stato preso per le abbondanti nevicate che stanno interessando la Valsesia, e la conseguente allerta valanghe. L'Ente informa che non appena possibile verrà valutata la possibilità di realizzare una traccia su entrambe le strade.La strada che porta a Bussana Vecchia di Sanremo è franata, verso le 6, a causa delle abbondanti piogge degli ultimi giorni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la polizia locale e sonostati allertati i tecnici del Comune. L'abitato non è isolato, ma per raggiungere il paese è ora necessario allungare il percorso, passando da via Armea e superando il carcere; stesso discorso per chi da Bussana Vecchia deve scendere sull'Aurelia, in corso Mazzini.Sull'Appennino modenese, reggiano, parmense e bolognese il manto nevoso, in queste ore, ha superato i due metri d'altezza. A renderlo noto è il servizio Meteomont dei Carabinieri forestali, che ha registrato nelle ultime 48 ore precipitazioni nevose che hanno depositato nella parte centro-occidentale dell'Appennino Emiliano-romagnolo valori di neve fresca compresi tra 50-70 centimetri a quote di 1.200-1.500 metri. Alle precipitazioni, in quota, si è associato forte vento, con la formazione di accumulo al di sopra di 1.600- 1.700 metri di quota.Il bollettino emesso il 2 gennaio ha indicato un grado di pericolo valanghe che per oggi oscilla tra il marcato 3 e il forte 4 nella parte centrale dell'Appennino Emiliano (la scala va d a 1 a 5). Inoltre, le condizioni del manto nevoso risultano caratterizzate da una forte instabilità per cui sono fortemente sconsigliate le attività escursionistiche e sci-alpinistiche sui versanti aperti oltre i 1500-1600 metri.